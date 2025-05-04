Документальный фильм о Владимире Путине вышел в телеэфир. Главное
Российский лидер откровенно рассказал о знаковых событиях президентства, раскрыл подробности личной жизни и поделился мыслями о своем преемнике
04 мая 2025, 18:15, ИА Амител
Документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" вышел в эфир на телеканале "Россия 1". По местному времени его можно посмотреть в 21:00. Первыми фильм увидели жители Дальнего Востока. Глава государства откровенно рассказал о знаковых событиях за годы президентства, причинах и перспективах специальной военной операции, а также раскрыл подробности личной жизни и оценил, кто бы мог стать его преемником. Об этом сообщает РИА Новости.
Главные заявления президента РФ
Об Украине и спецоперации:
- Россия не готовилась к СВО специально, она стремилась решить проблему Донбасса мирными средствами.
- У России есть достаточно сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения с нужным результатом.
- Россию хотели спровоцировать, чтобы она совершила ошибки в ходе специальной военной операции, однако она сохраняет хладнокровие.
- Необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО не было и не потребуется.
- Примирение с Украиной неизбежно, однако это вопрос времени.
О противостоянии с Западом:
- Запад не отреагировал на предупреждения на Мюнхенской конференции должным образом. В итоге это привело к трагическим событиям на Украине.
- На Западе взяли паузу под предлогом необходимости соблюдения минских соглашений, чтобы перевооружить Украину.
- Начать СВО в 2014 году было нереалистично: Россия была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.
- Ситуация с минскими соглашениями – это опыт, который необходимо учитывать в будущем.
- Россия до 2022 года относилась к договоренностям с западными партнерами с осторожным доверием.
Об исторических событиях 1990-х и 2000-х:
- В России 90-х годов сепаратистские тенденции были сильными, и не только на Северном Кавказе.
- Если бы в 90-х страну удержать не смогли, Россию ждало бы очень печальное будущее, страдали бы люди.
- В начале 2000-х недруги России имели все шансы, чтобы разделить страну, попытки предпринимаются и сейчас.
- Президент рассказал, что впервые встал на колени для молитвы во время трагедии с захватом заложников в "Норд-Осте".
- Трагедия Беслана навсегда останется с теми, кто пережил ее и кто о ней знает.
- До Запада пытались донести, что они поддерживают террористов в чеченском конфликте, однако там только кивали головой.
О ценностях и традициях:
- У русского человека есть отличия от социума Запада: мы больше думаем о чем-то вечном.
- Утрата идентичности для РФ в высшей степени опасна: если не опираться на традиционные ценности, страны просто не будет.
- Единство народа – это главная гарантия побед России.
"Я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России", – сказал Владимир Путин.
О преемнике:
- В России должны появиться несколько человек, которые смогут добиться доверия народа.
- Президент рассказал, что оценивает потенциал каждого, когда размышляет о преемнике.
- Рассказал, что думает по поводу возможного преемника постоянно, однако в конечном итоге выбор будет за россиянами.
20:37:47 04-05-2025
Жанр фантастика или фэнтези?
20:42:19 04-05-2025
Мы с Вами Уважаемый В. В. Путин!!!
Поддерживаю своего президента!!!!
Россия полный вперёд!!!!
01:11:31 05-05-2025
Воздух то м/б один и тот же, только "фильтруют" его для г.п-та по другому😳
07:12:12 05-05-2025
"Начать СВО в 2014 году было нереалистично: Россия была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом." зато украинская армия и свд были готовы и ждали команды от януковича. Но....