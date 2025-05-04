Документальный фильм о Владимире Путине вышел в телеэфир. Главное

Российский лидер откровенно рассказал о знаковых событиях президентства, раскрыл подробности личной жизни и поделился мыслями о своем преемнике

04 мая 2025, 18:15, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" вышел в эфир на телеканале "Россия 1". По местному времени его можно посмотреть в 21:00. Первыми фильм увидели жители Дальнего Востока. Глава государства откровенно рассказал о знаковых событиях за годы президентства, причинах и перспективах специальной военной операции, а также раскрыл подробности личной жизни и оценил, кто бы мог стать его преемником. Об этом сообщает РИА Новости.

Главные заявления президента РФ

Об Украине и спецоперации:

Россия не готовилась к СВО специально, она стремилась решить проблему Донбасса мирными средствами.

У России есть достаточно сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения с нужным результатом.

Россию хотели спровоцировать, чтобы она совершила ошибки в ходе специальной военной операции, однако она сохраняет хладнокровие.

Необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО не было и не потребуется.

Примирение с Украиной неизбежно, однако это вопрос времени.

О противостоянии с Западом:

Запад не отреагировал на предупреждения на Мюнхенской конференции должным образом. В итоге это привело к трагическим событиям на Украине.

На Западе взяли паузу под предлогом необходимости соблюдения минских соглашений, чтобы перевооружить Украину.

Начать СВО в 2014 году было нереалистично: Россия была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

Ситуация с минскими соглашениями – это опыт, который необходимо учитывать в будущем.

Россия до 2022 года относилась к договоренностям с западными партнерами с осторожным доверием.

Об исторических событиях 1990-х и 2000-х:

В России 90-х годов сепаратистские тенденции были сильными, и не только на Северном Кавказе.

Если бы в 90-х страну удержать не смогли, Россию ждало бы очень печальное будущее, страдали бы люди.

В начале 2000-х недруги России имели все шансы, чтобы разделить страну, попытки предпринимаются и сейчас.

Президент рассказал, что впервые встал на колени для молитвы во время трагедии с захватом заложников в "Норд-Осте".

Трагедия Беслана навсегда останется с теми, кто пережил ее и кто о ней знает.

До Запада пытались донести, что они поддерживают террористов в чеченском конфликте, однако там только кивали головой.

О ценностях и традициях:

У русского человека есть отличия от социума Запада: мы больше думаем о чем-то вечном.

Утрата идентичности для РФ в высшей степени опасна: если не опираться на традиционные ценности, страны просто не будет.

Единство народа – это главная гарантия побед России.

"Я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России", – сказал Владимир Путин.

О преемнике: