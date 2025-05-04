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Документальный фильм о Владимире Путине вышел в телеэфир. Главное

Российский лидер откровенно рассказал о знаковых событиях президентства, раскрыл подробности личной жизни и поделился мыслями о своем преемнике

04 мая 2025, 18:15, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" вышел в эфир на телеканале "Россия 1". По местному времени его можно посмотреть в 21:00. Первыми фильм увидели жители Дальнего Востока. Глава государства откровенно рассказал о знаковых событиях за годы президентства, причинах и перспективах специальной военной операции, а также раскрыл подробности личной жизни и оценил, кто бы мог стать его преемником. Об этом сообщает РИА Новости.

Главные заявления президента РФ

Об Украине и спецоперации:

  • Россия не готовилась к СВО специально, она стремилась решить проблему Донбасса мирными средствами.
  • У России есть достаточно сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения с нужным результатом.
  • Россию хотели спровоцировать, чтобы она совершила ошибки в ходе специальной военной операции, однако она сохраняет хладнокровие.
  • Необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО не было и не потребуется.
  • Примирение с Украиной неизбежно, однако это вопрос времени.
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Путин: примирение РФ и Украины неизбежно

Российский лидер назвал это "вопросом времени"
НОВОСТИПолитика

О противостоянии с Западом:

  • Запад не отреагировал на предупреждения на Мюнхенской конференции должным образом. В итоге это привело к трагическим событиям на Украине.
  • На Западе взяли паузу под предлогом необходимости соблюдения минских соглашений, чтобы перевооружить Украину.
  • Начать СВО в 2014 году было нереалистично: Россия была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.
  • Ситуация с минскими соглашениями – это опыт, который необходимо учитывать в будущем.
  • Россия до 2022 года относилась к договоренностям с западными партнерами с осторожным доверием.

Об исторических событиях 1990-х и 2000-х:

  • В России 90-х годов сепаратистские тенденции были сильными, и не только на Северном Кавказе.
  • Если бы в 90-х страну удержать не смогли, Россию ждало бы очень печальное будущее, страдали бы люди.
  • В начале 2000-х недруги России имели все шансы, чтобы разделить страну, попытки предпринимаются и сейчас.
  • Президент рассказал, что впервые встал на колени для молитвы во время трагедии с захватом заложников в "Норд-Осте".
  • Трагедия Беслана навсегда останется с теми, кто пережил ее и кто о ней знает.
  • До Запада пытались донести, что они поддерживают террористов в чеченском конфликте, однако там только кивали головой.

О ценностях и традициях:

  • У русского человека есть отличия от социума Запада: мы больше думаем о чем-то вечном.
  • Утрата идентичности для РФ в высшей степени опасна: если не опираться на традиционные ценности, страны просто не будет.
  • Единство народа – это главная гарантия побед России.

"Я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России", – сказал Владимир Путин.

О преемнике:

  • В России должны появиться несколько человек, которые смогут добиться доверия народа.
  • Президент рассказал, что оценивает потенциал каждого, когда размышляет о преемнике.
  • Рассказал, что думает по поводу возможного преемника постоянно, однако в конечном итоге выбор будет за россиянами.
Владимир Путин Россия

Комментарии 4

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Sic semper tyrannis

20:37:47 04-05-2025

Жанр фантастика или фэнтези?

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Гость

20:42:19 04-05-2025

Мы с Вами Уважаемый В. В. Путин!!!
Поддерживаю своего президента!!!!
Россия полный вперёд!!!!

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Гость

01:11:31 05-05-2025

Воздух то м/б один и тот же, только "фильтруют" его для г.п-та по другому😳

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Гость

07:12:12 05-05-2025

"Начать СВО в 2014 году было нереалистично: Россия была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом." зато украинская армия и свд были готовы и ждали команды от януковича. Но....

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