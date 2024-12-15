СМИ: 13 моряков удалось спасти с потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе
В ледяной воде остаются люди
15 декабря 2024, 18:20, ИА Амител
По меньшей мере 13 моряков спасли с потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе. Как сообщает Telegram-канал Shot, часть из них поднял вертолет МЧС, а остальных – буксир.
Сейчас в ледяной воде еще остаются люди. По данным канала, у "Волгонефти-212" волнами поломало нос, у второго судна – разрубило корму. Часть нефтепродуктов вылилась в море.
По факту происшествия возбудили два уголовных дела. На место выдвинулась группа следователей. Кроме того, проверку начала и Южная транспортная прокуратура.
18:36:26 15-12-2024
Жадность владельцев.
18:39:49 15-12-2024
Гость (18:36:26 15-12-2024) Жадность владельцев. ... А что было? Может беспилотник? Рядом же.
00:43:08 16-12-2024
Гость (18:39:49 15-12-2024) А что было? Может беспилотник? Рядом же.... корабликам уже по 50 лет,чего вы от них еще хотите,сгнили сами по себе
08:01:35 16-12-2024
гость (00:43:08 16-12-2024) корабликам уже по 50 лет,чего вы от них еще хотите,сгнили ... кроме того, что этим корабликам по 50 лет, эти кораблики оказывается предназначены для реки, а не для моря! Жадность и наплевательское отношение к правилам и жизням экипажа "эффективных собственников".
18:54:10 15-12-2024
мне каж это БПЛА уже увлеклись танкерами, поставьте им "Грозу" хотя-бы на средней воде включать
02:42:37 16-12-2024
Гость (18:54:10 15-12-2024) мне каж это БПЛА уже увлеклись танкерами, поставьте им "Гроз... Не-не-не....Вам же сказали - ошибка экипажа!