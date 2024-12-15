СМИ: 13 моряков удалось спасти с потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе

В ледяной воде остаются люди

15 декабря 2024, 18:20, ИА Амител

По меньшей мере 13 моряков спасли с потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе. Как сообщает Telegram-канал Shot, часть из них поднял вертолет МЧС, а остальных – буксир.

Сейчас в ледяной воде еще остаются люди. По данным канала, у "Волгонефти-212" волнами поломало нос, у второго судна – разрубило корму. Часть нефтепродуктов вылилась в море.

По факту происшествия возбудили два уголовных дела. На место выдвинулась группа следователей. Кроме того, проверку начала и Южная транспортная прокуратура.