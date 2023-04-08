Путин поручил перенести празднование Дня молодежи
Глава государства исполнил просьбу студентки МГУ, которая пожаловалась на несправедливость
08 апреля 2023, 07:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Президент России Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодёжи с 27 июня на последнюю субботу июня – в этом году это 24 июня. Об этом сообщает сайт Кремля.
Ответственным за поручение назначен первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Напомним, что ранее дату празднования просила перенести одна из студенток МГУ. По её словам, если это будний день, то студенты либо работают, либо сдают экзамены. Президент поддержал её идею о переносе праздника.
07:56:33 08-04-2023
А у трудящийся молодёжи он не спрашивал?
09:02:00 08-04-2023
Очень плохо, что ни студент ни главный юрист страны не знают ни историю ни законов. День советской молодёжи учреждён 7 февраля 1958 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении Дня советской молодёжи», подписанным председателем Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошиловым и секретарём Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе. Указ предписывал отмечать праздник ежегодно в последнее воскресенье июня. 65 лет этот праздник отмечался в последнее воскресенье июня. И не нужно отдавать никаких поручений. Неграмотная студентка сморозили, неграмотный лидер ее поддержал.
09:02:24 08-04-2023
А советники ему не подсказали,что если раньше студент в этот день пил только вечером,то в новой версии он будет пить весь день?
09:50:42 08-04-2023
А учиться это не труд?
11:59:31 08-04-2023
Гость (07:56:33 08-04-2023) А у трудящийся молодёжи он не спрашивал?... Так и у трудящейся молодежи в субботу выходной.
13:27:23 08-04-2023
Новый год на лето давайте перенесем! А чо, ни разу летом не праздновали!
14:09:53 08-04-2023
Гость (07:56:33 08-04-2023) А у трудящийся молодёжи он не спрашивал?... В будний день трудящаяся молодёжь тоже работает. Что не так то? Или "кошка родила котят это Путин виноват". Товарищи ЦИПСОшники, вы уже до маразма доходите.