Путин поручил перенести празднование Дня молодежи

Глава государства исполнил просьбу студентки МГУ, которая пожаловалась на несправедливость

08 апреля 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодёжи с 27 июня на последнюю субботу июня – в этом году это 24 июня. Об этом сообщает сайт Кремля.

Ответственным за поручение назначен первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Напомним, что ранее дату празднования просила перенести одна из студенток МГУ. По её словам, если это будний день, то студенты либо работают, либо сдают экзамены. Президент поддержал её идею о переносе праздника.