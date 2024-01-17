Путин поручил правительству предложить меры поддержки вдов участников СВО
Речь идет в том числе и о женщинах, которые не заключали брак с бойцами
17 января 2024, 16:37, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил правительству предложить меры по поддержке вдов участников спецоперации, в том числе и женщин, которые не находились с ними в браке. Об этом сообщает телеканал "360".
Отмечается, что речь идет в том числе о женщинах, которые не заключали брак с бойцами, "но имели общих детей, вели общее хозяйство или совместно проживали с ними".
Ответственным за выполнение задачи назначили премьер-министра Михаила Мишустина. Срок предоставления предложений – до 1 июля.
18:07:29 17-01-2024
Мой дед погиб в Великую войну.. Бабке с семью детьми(двое умерли от голода) дали в шестидесятые годы аж 7 рублей пенсии...
23:09:35 17-01-2024
Гена (18:07:29 17-01-2024) Мой дед погиб в Великую войну.. Бабке с семью детьми(двое ум... Тоже самое и у моей бабушки. А войну ту выиграли.
10:25:16 18-01-2024
Гость (23:09:35 17-01-2024) Тоже самое и у моей бабушки. А войну ту выиграли.... Проиграли бы,лучше бы жили?