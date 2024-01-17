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Путин поручил правительству предложить меры поддержки вдов участников СВО

Речь идет в том числе и о женщинах, которые не заключали брак с бойцами

17 января 2024, 16:37, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству предложить меры по поддержке вдов участников спецоперации, в том числе и женщин, которые не находились с ними в браке. Об этом сообщает телеканал "360".

Отмечается, что речь идет в том числе о женщинах, которые не заключали брак с бойцами, "но имели общих детей, вели общее хозяйство или совместно проживали с ними".

Ответственным за выполнение задачи назначили премьер-министра Михаила Мишустина. Срок предоставления предложений – до 1 июля.

Владимир Путин спецоперация Льготы

Комментарии 3

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Гена

18:07:29 17-01-2024

Мой дед погиб в Великую войну.. Бабке с семью детьми(двое умерли от голода) дали в шестидесятые годы аж 7 рублей пенсии...

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Гость

23:09:35 17-01-2024

Гена (18:07:29 17-01-2024) Мой дед погиб в Великую войну.. Бабке с семью детьми(двое ум... Тоже самое и у моей бабушки. А войну ту выиграли.

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Гость

10:25:16 18-01-2024

Гость (23:09:35 17-01-2024) Тоже самое и у моей бабушки. А войну ту выиграли.... Проиграли бы,лучше бы жили?

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