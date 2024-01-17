Путин поручил правительству предложить меры поддержки вдов участников СВО

Речь идет в том числе и о женщинах, которые не заключали брак с бойцами

17 января 2024, 16:37, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству предложить меры по поддержке вдов участников спецоперации, в том числе и женщин, которые не находились с ними в браке. Об этом сообщает телеканал "360".

Отмечается, что речь идет в том числе о женщинах, которые не заключали брак с бойцами, "но имели общих детей, вели общее хозяйство или совместно проживали с ними".

Ответственным за выполнение задачи назначили премьер-министра Михаила Мишустина. Срок предоставления предложений – до 1 июля.