Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали

Доклад по его поручению должны предоставить до 1 марта 2024 года

05 октября 2023, 17:15, ИА Амител

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Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали. Заниматься вопросом должно правительство РФ совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и Российскими железными дорогами.

Как сообщает ТАСС, представить доклад по поручению Владимира Путина должны до 1 марта 2024 года.

Он также поручил ускорить разработку планов по развитию Восточного полигона. Также поручено рассмотреть вопрос развития Западно-Сибирской железной дороги. Исполнить поручение должны до конца 2023 года.