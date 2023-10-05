Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали
Доклад по его поручению должны предоставить до 1 марта 2024 года
05 октября 2023, 17:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали. Заниматься вопросом должно правительство РФ совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и Российскими железными дорогами.
Как сообщает ТАСС, представить доклад по поручению Владимира Путина должны до 1 марта 2024 года.
Он также поручил ускорить разработку планов по развитию Восточного полигона. Также поручено рассмотреть вопрос развития Западно-Сибирской железной дороги. Исполнить поручение должны до конца 2023 года.
17:34:39 05-10-2023
Править как Сталин, а жить как Абрамович...!? Нет, ребята! Так нельзя...! Сталин когда строил ЖД на Норильск слушал учёных! Сегодня высшее руководство слушает лизоблюдов! С ними серьезных дел не сделаешь... ни операцию не проведешь ни ЖД не откопаешь...
18:18:42 05-10-2023
Как там кстати ж/д в Тыве, строительство которой он в 2012 начал