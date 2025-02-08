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Путин поручил разработать меры по блокировке мошеннических звонков с Украины

Проблема преступных звонков требует особого внимания, отметил российский лидер

08 февраля 2025, 18:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по блокировке преступных звонков, совершаемых с территории Украины и других недружественных стран. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

"Разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территории Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан России от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий", – говорится в документе.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Срок исполнения – 1 июля 2025 года.

Инициатива была озвучена на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря 2024 года. Путин отметил, что проблема мошеннических звонков с Украины требует особого внимания со стороны государственных структур.

Злоумышленники не только похищают деньги россиян, но и склоняют их к совершению противоправных действий, в частности – к поджогам административных зданий и банков.

Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb

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НОВОСТИПроисшествия
Владимир Путин Россия украина Мошенники

Комментарии 7

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Коль

19:30:41 08-02-2025

Проводок выдернуть...

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Спящий 'красавец'

22:24:20 08-02-2025

Очнулся блин😳

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Пузырек

22:50:28 08-02-2025

Нашим наших можно?

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Гость

06:02:40 09-02-2025

Пузырек (22:50:28 08-02-2025) Нашим наших можно?... это называется банк

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Гость

01:13:45 09-02-2025

да тех же сразу по говору слышно, они же говорят как жители заброшенной деревни с окраины, говор малороссии

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Иванна

10:52:53 09-02-2025

Мне оне звонят обычно с Мордовии.

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Гость

13:50:07 09-02-2025

Бывают звонки из Германии, из Казахстана, из Турции и т.д. Конечно с Украины нужно запретить

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