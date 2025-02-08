Путин поручил разработать меры по блокировке мошеннических звонков с Украины
Проблема преступных звонков требует особого внимания, отметил российский лидер
08 февраля 2025, 18:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по блокировке преступных звонков, совершаемых с территории Украины и других недружественных стран. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
"Разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территории Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан России от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий", – говорится в документе.
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Срок исполнения – 1 июля 2025 года.
Инициатива была озвучена на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря 2024 года. Путин отметил, что проблема мошеннических звонков с Украины требует особого внимания со стороны государственных структур.
Злоумышленники не только похищают деньги россиян, но и склоняют их к совершению противоправных действий, в частности – к поджогам административных зданий и банков.
19:30:41 08-02-2025
Проводок выдернуть...
22:24:20 08-02-2025
Очнулся блин😳
22:50:28 08-02-2025
Нашим наших можно?
06:02:40 09-02-2025
Пузырек (22:50:28 08-02-2025) Нашим наших можно?... это называется банк
01:13:45 09-02-2025
да тех же сразу по говору слышно, они же говорят как жители заброшенной деревни с окраины, говор малороссии
10:52:53 09-02-2025
Мне оне звонят обычно с Мордовии.
13:50:07 09-02-2025
Бывают звонки из Германии, из Казахстана, из Турции и т.д. Конечно с Украины нужно запретить