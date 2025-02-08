Путин поручил разработать меры по блокировке мошеннических звонков с Украины

Проблема преступных звонков требует особого внимания, отметил российский лидер

08 февраля 2025, 18:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по блокировке преступных звонков, совершаемых с территории Украины и других недружественных стран. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

"Разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территории Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан России от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий", – говорится в документе.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Срок исполнения – 1 июля 2025 года.

Инициатива была озвучена на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря 2024 года. Путин отметил, что проблема мошеннических звонков с Украины требует особого внимания со стороны государственных структур.

Злоумышленники не только похищают деньги россиян, но и склоняют их к совершению противоправных действий, в частности – к поджогам административных зданий и банков.