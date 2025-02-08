В Петербурге студент-анимешник бросил "коктейль Молотова" в здание ФСБ
Мошенники приказали студенту "проверить" бдительность сотрудников
08 февраля 2025, 17:30, ИА Амител
В Санкт-Петербурге задержали 22-летнего студента, который пытался поджечь здание управления ФСБ, бросив бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщает "Фонтанка".
Инцидент произошел в Литейном переулке, 4. Молодого человека задержали всего в 50 метрах от места происшествия.
Парень рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники выманили у него деньги, а затем, представившись сотрудниками спецслужб, пообещали вернуть их, если он бросит "коктейль Молотова" в здание ФСБ. Так якобы нужно было проверить бдительность сотрудников.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Известно, что он учился в Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна и планировал стать химиком.
В соцсетях молодой человек проявлял интерес к игре Dota 2 и аниме, вел замкнутый образ жизни.
18:26:18 08-02-2025
идиот что-ли. как вот угадать, что твой ребенок - идиот внезапно?
18:50:46 08-02-2025
Гость (18:26:18 08-02-2025) идиот что-ли. как вот угадать, что твой ребенок - идиот внез... Вы мама этого студента ?
01:14:33 09-02-2025
Гость (18:50:46 08-02-2025) Вы мама этого студента ?... это видимо вы, раз сразу вкупились
11:18:10 09-02-2025
Интересно, а чего хотел то?
21:12:01 09-02-2025
Олег (11:18:10 09-02-2025) Интересно, а чего хотел то?... мужского внимания в камере, а больше чего
09:29:06 10-02-2025
Ну и к чему писать про игры и аниме? Это вообще не имееет отношения к произошедшему.
Недалёкие люди прочитают только заголовок и решат, что виновато аниме. Специально так новости составляете?
09:30:34 10-02-2025
Гость (09:29:06 10-02-2025) Ну и к чему писать про игры и аниме? Это вообще не имееет от... а я согласен - всегда с подозрением смотрел на анимэшников и другие секты
10:07:18 10-02-2025
а пенсионеры, поджигающие военкоматы, тоже в доту рубятся?
11:14:04 10-02-2025
В России такое бывает периодически, когда например городовых прямо на улицах убивали и в реку трупы выбрасывали. Многочисленные бунты и восстания в советский период. Российская власть не знает своей истории и никаких уроков из неё не извлекает.