НОВОСТИПроисшествия

В Петербурге студент-анимешник бросил "коктейль Молотова" в здание ФСБ

Мошенники приказали студенту "проверить" бдительность сотрудников

08 февраля 2025, 17:30, ИА Амител

Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb
Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнего студента, который пытался поджечь здание управления ФСБ, бросив бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел в Литейном переулке, 4. Молодого человека задержали всего в 50 метрах от места происшествия.

Парень рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники выманили у него деньги, а затем, представившись сотрудниками спецслужб, пообещали вернуть их, если он бросит "коктейль Молотова" в здание ФСБ. Так якобы нужно было проверить бдительность сотрудников.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Известно, что он учился в Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна и планировал стать химиком.

В соцсетях молодой человек проявлял интерес к игре Dota 2 и аниме, вел замкнутый образ жизни.

Происшествия Теракт ФСБ Санкт-Петербург

Комментарии 9

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Гость

18:26:18 08-02-2025

идиот что-ли. как вот угадать, что твой ребенок - идиот внезапно?

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Гость

18:50:46 08-02-2025

Гость (18:26:18 08-02-2025) идиот что-ли. как вот угадать, что твой ребенок - идиот внез... Вы мама этого студента ?

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Гость

01:14:33 09-02-2025

Гость (18:50:46 08-02-2025) Вы мама этого студента ?... это видимо вы, раз сразу вкупились

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Олег

11:18:10 09-02-2025

Интересно, а чего хотел то?

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гость

21:12:01 09-02-2025

Олег (11:18:10 09-02-2025) Интересно, а чего хотел то?... мужского внимания в камере, а больше чего

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Гость

09:29:06 10-02-2025

Ну и к чему писать про игры и аниме? Это вообще не имееет отношения к произошедшему.
Недалёкие люди прочитают только заголовок и решат, что виновато аниме. Специально так новости составляете?

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Musik

09:30:34 10-02-2025

Гость (09:29:06 10-02-2025) Ну и к чему писать про игры и аниме? Это вообще не имееет от... а я согласен - всегда с подозрением смотрел на анимэшников и другие секты

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гость

10:07:18 10-02-2025

а пенсионеры, поджигающие военкоматы, тоже в доту рубятся?

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Гость

11:14:04 10-02-2025

В России такое бывает периодически, когда например городовых прямо на улицах убивали и в реку трупы выбрасывали. Многочисленные бунты и восстания в советский период. Российская власть не знает своей истории и никаких уроков из неё не извлекает.

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