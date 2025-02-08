В Петербурге студент-анимешник бросил "коктейль Молотова" в здание ФСБ

Мошенники приказали студенту "проверить" бдительность сотрудников

08 февраля 2025, 17:30, ИА Амител

Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнего студента, который пытался поджечь здание управления ФСБ, бросив бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел в Литейном переулке, 4. Молодого человека задержали всего в 50 метрах от места происшествия.

Парень рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники выманили у него деньги, а затем, представившись сотрудниками спецслужб, пообещали вернуть их, если он бросит "коктейль Молотова" в здание ФСБ. Так якобы нужно было проверить бдительность сотрудников.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Известно, что он учился в Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна и планировал стать химиком.

В соцсетях молодой человек проявлял интерес к игре Dota 2 и аниме, вел замкнутый образ жизни.