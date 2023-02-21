Путин поручил создать государственный фонд помощи ветеранам и семьям погибших в СВО

Президент потребовал, чтобы за каждым ветераном был закреплён соцработник

21 февраля 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: кадр из видео

В России в 2023 году появится новый государственный фонд, который будет заниматься поддержкой ветеранов СВО и помощью семьям погибших в боевых действиях. Такое поручение в ходе послания Федеральному собранию дал президент страны Владимир Путин.

Фонд будет предоставлять необходимую помощь по самым разным направлениям, подчеркнул глава государства.

"Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы социально-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, получении новой профессии", – сказал Путин.

Отдельно президент подчеркнул уход на дому и высокотехнологическое протезирование, которые фонд должен будет обеспечить нуждающимся.

При этом порядок получения помощи для ветеранов и семей погибших должен быть максимально простым, потребовал Путин.

"Все организационные вопросы нужно решить в кратчайшие сроки. Работа фонда должна быть открытой, а порядок получения помощи – простым, без казёнщины и бюрократии", – заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что за каждым ветераном СВО должен быть закреплён персональный соцработник, который будет оказывать необходимую помощь в кратчайшие сроки. Структуры нового фонда должны появиться во всех регионах России уже до конца 2023 года, поручил Путин.