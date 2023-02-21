Путин заявил о планах Украины атаковать Донбасс и Крым

Президент подчеркнул, что знал об этих целях

21 февраля 2023, 16:41, ИА Амител

Фото: кадр из трансляции

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Украина в феврале 2022 года планировала атаку на Донбасс.

"Те, кто в феврале 2022 года планировал атаку на Донбасс, следующей целью ставили Крым, мы знали это и понимали", – отметил президент.

Он также указал, что Запад "готовил порабощённую Украину к большой войне и сегодня признаётся в этом".