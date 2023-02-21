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Путин заявил о планах Украины атаковать Донбасс и Крым

Президент подчеркнул, что знал об этих целях

21 февраля 2023, 16:41, ИА Амител

Фото: кадр из трансляции
Фото: кадр из трансляции

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Украина в феврале 2022 года планировала атаку на Донбасс.

"Те, кто в феврале 2022 года планировал атаку на Донбасс, следующей целью ставили Крым, мы знали это и понимали", – отметил президент.

Он также указал, что Запад "готовил порабощённую Украину к большой войне и сегодня признаётся в этом".

Читайте также в сюжете: Послание Путина Федеральному собранию - 2023

Комментарии 4

  • Знал и молчал?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • о. теперь можно неделю в инет не заходить везде только про это собрание.. чавакакава
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Вообще если слушать, нет ощущения ,что это обращение к Федеральному собранию. Как обычно рассуждение о том как оно всё должно быть и что во всем виноват Запад
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Ну теперь точно знаю что и рассаду садить надо и по весне огород пахать. Надеяться можно только на себя.
    22 февраля, Гость   Ответить
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