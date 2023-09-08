Путин поручил создать льготы для производителей суперкомпьютеров

При помощи субсидий планируют создать условия для разработки техники

08 сентября 2023, 07:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Президент России Владимир Путин поручил создать льготы для производителей запчастей и суперкомпьютеров. Об этом сообщают "Известия".

При помощи субсидий и различных мер поддержки предлагается стимулировать разработку сложной техники.

Также отмечается, что необходимо проработать финансирование использования суперкомпьютеров, для того чтобы создавать на них нейросети и сложную архитектуру.

Правительству поручили разработать программу по обучению специалистов, работающих над искусственным интеллектом.