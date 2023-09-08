Путин поручил создать льготы для производителей суперкомпьютеров
При помощи субсидий планируют создать условия для разработки техники
08 сентября 2023, 07:21, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Президент России Владимир Путин поручил создать льготы для производителей запчастей и суперкомпьютеров. Об этом сообщают "Известия".
При помощи субсидий и различных мер поддержки предлагается стимулировать разработку сложной техники.
Также отмечается, что необходимо проработать финансирование использования суперкомпьютеров, для того чтобы создавать на них нейросети и сложную архитектуру.
Правительству поручили разработать программу по обучению специалистов, работающих над искусственным интеллектом.
12:09:41 08-09-2023
Производителей чего?
12:21:55 08-09-2023
У нас нет специалистов, технологий и оборудования для печатания даже дешевых контроллеров. Как в анекдоте,учитесь, воду в бассейн нальем позже.