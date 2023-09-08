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Путин поручил создать льготы для производителей суперкомпьютеров

При помощи субсидий планируют создать условия для разработки техники

08 сентября 2023, 07:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Президент России Владимир Путин поручил создать льготы для производителей запчастей и суперкомпьютеров. Об этом сообщают "Известия".

При помощи субсидий и различных мер поддержки предлагается стимулировать разработку сложной техники.

Также отмечается, что необходимо проработать финансирование использования суперкомпьютеров, для того чтобы создавать на них нейросети и сложную архитектуру. 

Правительству поручили разработать программу по обучению специалистов, работающих над искусственным интеллектом. 

деньги Льготы

Комментарии 2

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Гость

12:09:41 08-09-2023

Производителей чего?

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Гость

12:21:55 08-09-2023

У нас нет специалистов, технологий и оборудования для печатания даже дешевых контроллеров. Как в анекдоте,учитесь, воду в бассейн нальем позже.

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