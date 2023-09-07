В Госдуме предложили повысить налоги, чтобы не просить деньги у олигархов
Автор инициативы отметил, что такой прогрессивный налог используется во многих западных странах
07 сентября 2023, 14:45, ИА Амител
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил ввести прогрессивный налог в размере 30% на сверхдоходы. Его слова передает URA.ru.
Арефьев отметил, что депутаты уже вносили закон о прогрессивном налоге, но его до сих пор не рассмотрели. А их инициатива предполагает увеличение налога до 30%.
Он добавил, что подобные налоги есть во многих западных странах, включая США и Нидерланды (по 28%), а также во Франции – 60%.
По словам депутата, такое изменение поможет пополнить бюджет на 2,5 триллиона рублей, и государству не надо будет просить деньги у олигархов.
14:47:05 07-09-2023
Первый пошёл
14:50:58 07-09-2023
Так это... что это за низкопоклонство перед Западом? А как же наш особый, ни на что не похожий путь?
15:00:16 07-09-2023
Гость (14:50:58 07-09-2023) Так это... что это за низкопоклонство перед Западом? А как ж... А как же недовольство олигархами
14:55:34 07-09-2023
такое изменение поможет пополнить бюджет на 2,5 триллиона рублей, и государству не надо будет просить деньги у олигархов.-------- оно с них налогом брать будет в случае принятия. чего к сожалению не случится...
15:00:43 07-09-2023
повысить налоги --- на олигархов. Всем понравится
15:09:26 07-09-2023
А что будет считаться сверх доходом? Зарплата на 500 рублей выше МРОТ?????
15:17:58 07-09-2023
Если на 500 рублей выше миллиарда
15:35:10 07-09-2023
олигархи ни когда не пойдут на уменьшение своей прибыли! и в итоге все это скажется на итоговых ценах товаров и услуг, а значит на наших с вами кошельках!!! уж лучше пусть они у олигархов выпрашивают, с прибыли олигархов, а не повышают для них налоги!..
16:25:26 07-09-2023
Гость (15:35:10 07-09-2023) олигархи ни когда не пойдут на уменьшение своей прибыли! и в... Да на наших кошельках хоть от налога их вообще освободи, все равно скажется
16:37:16 07-09-2023
Гость (15:35:10 07-09-2023) олигархи ни когда не пойдут на уменьшение своей прибыли! и в... Как-то в Америке вопрос решается. Вон Маск попытался было попросить деньги у государства за свой интернет на украине, сразу же против него завели уголовное дело. Маск моментально дал заднюю. А у нас чего выдумывают, неудобно им у олигархов просить, да и сами олигархи кочевряжатс. На каждого найти статью, будут умолять взять у них деньги)))
17:03:40 07-09-2023
ВВ сказал что у нас средний класс 17 тыщ, значит свердоходы это люди с зарплатой 18 и выше. И до миллиарда, что бы уважаемых людей не напрягать.
17:59:43 07-09-2023
дело в том что америка живёт по нашей плановой экономике, от экономиста Василия Леонтьева, хоть и скрывает это тщательно! а всем другим подсовывают Ложную Цель на экспорт, от Милтона Фридмана, со свободным рынком и ценами, с его невидимой рукой, приватизацией... это своего рода американское экономическое оружие, которое принесли и внедряли Чубайс и Гайдар!.. А средний класс это вообще английское изобретение от революции, только неучи называют хорошо обеспеченный пролетариат - средним классом!.. есть хорошо обеспеченные, есть плохо обеспеченные, а есть ещё малообепеченные, но всё это наёмные работники!.. а не класс!
19:40:20 07-09-2023
Приведу пример как это скажется на нас: Ракшины заплатят больший налог, а компенсируют повышением цен в мария ра. И так по всем сетям города будет.
20:56:48 07-09-2023
Так был уже в стране прогрессианый налог, а потом ввели уравниловку.
23:39:35 07-09-2023
Кроме Путина никто. Он перед ними наверное пробожился.
07:05:24 08-09-2023
Все правильно! Повысят налоги для бедных, чтобы не беспокоить богатых...