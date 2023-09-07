В Госдуме предложили повысить налоги, чтобы не просить деньги у олигархов

Автор инициативы отметил, что такой прогрессивный налог используется во многих западных странах

07 сентября 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил ввести прогрессивный налог в размере 30% на сверхдоходы. Его слова передает URA.ru.

Арефьев отметил, что депутаты уже вносили закон о прогрессивном налоге, но его до сих пор не рассмотрели. А их инициатива предполагает увеличение налога до 30%.

Он добавил, что подобные налоги есть во многих западных странах, включая США и Нидерланды (по 28%), а также во Франции – 60%.

По словам депутата, такое изменение поможет пополнить бюджет на 2,5 триллиона рублей, и государству не надо будет просить деньги у олигархов.