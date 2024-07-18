Президент указал на неконтролируемый рост потребления электроэнергии при таком виде заработка

18 июля 2024, 08:31, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил законодательно урегулировать майнинг криптовалют, проработав решения по тарифам и налогам. С таким заявлением он выступил на совещании по экономическим вопросам, сообщили в Кремле.

Во время своего выступления президент указал на риски, связанные с ростом потребления электроэнергии при добыче криптовалют: по оценкам Минэнерго, в России ежегодно на эти цели расходуется 16 млрд киловатт-часов, то есть почти 1,5% общего потребления электроэнергии в стране. И цифра продолжает расти.

В итоге неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к нехватке мощности в отдельных регионах, таких как Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край.

"Вопрос на самом деле острый и чреват серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков. Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях на этот счет. <...> Здесь нужно принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона", – сказал Путин.