Путин поручил законодательно урегулировать майнинг криптовалют
Президент указал на неконтролируемый рост потребления электроэнергии при таком виде заработка
18 июля 2024, 08:31, ИА Амител
Владимир Путин поручил законодательно урегулировать майнинг криптовалют, проработав решения по тарифам и налогам. С таким заявлением он выступил на совещании по экономическим вопросам, сообщили в Кремле.
Во время своего выступления президент указал на риски, связанные с ростом потребления электроэнергии при добыче криптовалют: по оценкам Минэнерго, в России ежегодно на эти цели расходуется 16 млрд киловатт-часов, то есть почти 1,5% общего потребления электроэнергии в стране. И цифра продолжает расти.
В итоге неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к нехватке мощности в отдельных регионах, таких как Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край.
"Вопрос на самом деле острый и чреват серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков. Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях на этот счет. <...> Здесь нужно принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона", – сказал Путин.
08:58:14 18-07-2024
Ну понятно. Теперь мы знаем кто будет виноват в отключениях электроэнергии.
10:08:23 18-07-2024
Возможно, необходимо озаботиться (запланировать) производством электроэнергии? Это будущее страны, есть газ, есть возможность атомной энергетики.. или лучше запретить потреблять лишнее (если майнинг, что не платят налоги?).
10:13:33 18-07-2024
Лучше в Китай электричество по дешевке продать чем в своей стране сделать что нить... За электричество деньги заплатили что нужно?
12:26:06 18-07-2024
а ему кто-нибудь расскажет, что за это потребленное электричество предусмотрена оплата и она осуществляется?
12:53:40 18-07-2024
гость (12:26:06 18-07-2024) а ему кто-нибудь расскажет, что за это потребленное электрич... И все до одного платят, или вы с Митей с недавно с Луны? Даже на нашей ТЭЦ ловили где-то в 2021 году, не говоря уже о просто рабочих местах, которые сложно все до одного постоянно проверять. Хорошо, что там хоть боятся из-за последующих штрафов.
19:34:44 18-07-2024
Гость (12:53:40 18-07-2024) И все до одного платят, или вы с Митей с недавно с Луны? Даж... Ну так и надо бороться с незаконным подключением и махинациями со счётчиками, а не с ветряными мельницами.
13:56:47 18-07-2024
электричество берется из розетки
а розетка моя, я сам ее покупал. и электрик ставил - ему тоже уплочено.
значит и электричество моё.
Л - логика.
вот смотрели мультфильм простоквашино? про корову и молоко и коровьих детенышей? прямая аналогия.
19:32:11 18-07-2024
Только майнинг уже несколько лет как умер. Сейчас там другие технологии. Стейкинг. Там нет такого потребления ресурсов. Эффективнее с микроволновка и и чайниками разобраться. Да и как отличить киловатты потраченные на "майнинг" от стиралки или телевизора?