"В пропасть не рухнем". Спасут ли экономику России цифровой рубль и криптовалюта

Почему финансисты нагнетают страсти из-за санкций и как выживет наша внешняя торговля

01 июля 2024, 07:00, ИА Амител

Десятирублевые монеты / Фото: unsplash.com

Российская пресса не прошла мимо "крика души" зампреда Центробанка России Владимира Чистюхина, призвавшего на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) срочно кинуть спасательный круг нашей внешней торговле. Он отметил крайне пагубное влияние на экономику страны западных ограничений на расчеты за операции по импорту и экспорту.

Журналист amic.ru Андрей Магас попытался понять, действительно ли близка катастрофа во внешней торговле России, зачем банковский чиновник сделал столь пугающее некоторых персон заявление, а также какие меры преодоления западных санкций против финансового сектора РФ разрабатываются сегодня.

Близка ли погибель?

Чистюхин заявил: если "не будет нормальных расчетов за продукцию по внешнеэкономической деятельности", это может обернуться "погибелью" для отечественной экономики, зависимой от операций по импорту и экспорту.

Зампред ЦБ призвал искать лазейки для обхода установленных ограничений, включая расчеты через криптовалюту, хотя ранее именно Центробанк называл их угрозами для страны. По его словам, наладить международные расчеты сегодня крайне важно и "надо сделать все, чтобы колеса крутились", приводит высказывание финансиста РБК. "То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным – там, не знаю, свопы (в том числе центральных банков), какие-то клиринговые системы, использование крипты, – все надо апробировать, все надо пробовать и как можно быстрее". "Потому что [если] не будет нормальных расчетов за продукцию по внешнеэкономической деятельности, для нашей и экспортно, и импортно зависимой страны это просто все, это погибель", – сказал он.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков считает, что слова Чистюхина на ПМЮФ больше отражают своеобразный стиль работы чиновников данного направления, нежели реальное положение дел.

"Ответственные работники финансовых и экономических структур зачастую склонны представлять ситуацию несколько хуже, чем она есть на самом деле. Еще три-четыре года назад многие заметили, что наши чиновники экономического блока приводят явно заниженные прогнозы в сравнении с теми, что давали международные институты – Всемирный банк, МВФ и ряд других", – поделился он своей точкой зрения с amic.ru.

Собеседник указал, что сотруднику финансовой структуры лучше занизить ожидания, а потом получить удовлетворение, что сделано вроде как больше, чем запланировано.

"Кроме того, за превышение планируемых показателей, видимо, предусмотрены какие-то премии. Так что это нормальная практика", – предположил он.

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников назвал высказывание зампреда ЦБ эмоциональным.

"На самом деле, текущая ситуация вовсе не воспринимается как катастрофа, в пропасть мы не рухнем. Конечно, санкционное давление – вещь неприятная, но ведь изначально было понятно, что двигаться наши оппоненты будут в данном направлении. Активизация их усилий здесь началась с декабря 2023 года. И сейчас приходится вырабатывать защитные меры", – пояснил он amic.ru.

Опыт обхода санкций нас спасет

Как известно, западные санкции после начала СВО на Украине постепенно привели к тому, что ряд ведущих российских банков на сегодня перестал осуществлять платежи в долларах и евро. А в декабре 2023-го президент США Байден подписал указ о мерах против иностранных банков за содействие российскому ОПК. Под действие указа попадали, среди прочих, банковские структуры, через которые осуществлялись платежи предприятий российской "оборонки", а также компаний, закупающих для них отдельные товары. Нарушителям указа грозит запрет на открытие корреспондентских и сквозных счетов, блокировка имущества и другие неприятные последствия.

Кроме того, 24 июня Евросоюз ввел санкции в отношении системы передачи финансовых сообщений (СПФС), российского аналога международной системы SWIFT, действующей на международном финансовом рынке. Уже тогда многие эксперты предположили, что принятые меры осложнят ситуацию с трансграничными платежами.

По словам Максима Чиркова, европейские санкции недавнего 14-го пакета, конечно, привели к сложностям у Московской биржи и Национального клирингового центра, но паниковать по этому поводу не стоит:

"Возникшие проблемы надо обходить, преодолевать либо замещать чем-то другим. Меры нашими финансистами прорабатываются и принимаются – в расчетах с государствами, контрагентами, компаниями. Более того, мы были готовы к такому повороту событий. И перешли к другим инструментам, нежели ранее. Все барьеры преодолимы, ибо предыдущий опыт работы с пакетами рестрикций нас многому научил".

Объявленные санкции в отношении Московской биржи сделали невозможным проведение рыночных торгов по доллару и евро, но зато выросли торги в юанях, напоминает Никита Масленников:

"Юань, конвертируемый в долларах и евро, для нас в данном случае просто является зеркалом этих валют. Его курс, в принципе, остается достаточно волатильным, пока не произошла адаптация, но все-таки он рыночный, поэтому в этом плане мы уже приспособились".

Относительно санкций, затронувших систему быстрых сообщений, то по внутренним расчетам никаких проблем нет, продолжает экономист.

"Что касается операций, проходящих через системы наших контрагентов в недружественных странах, там могут быть проблемы. На этот случай имеются альтернативные варианты, они просто более дорогостоящие, но критическим и здесь положение назвать нельзя", – уверен Масленников.

БРИКС нам в помощь

Вполне естественно, что западные ограничения привели к тому, что российская сторона увеличила объем расчетов в валютах дружественных стран, однако уже в 2024 году ряд крупнейших банков Китая и Турции стали отказывать российским клиентам в проведении операций, чтобы не попасть под вторичные санкции.

По словам Масленникова, такого рода сложности неприятны, но заставляют искать новые варианты расчетов:

"Разумеется, поиск вариантов идет в активном взаимодействии с нашими дружественными партнерами, в первую очередь из БРИКС. Одним из выходов видится выстраивание платежной системы со странами – членами этого объединения".

Эксперт сообщил, что работа по созданию данного расчетного механизма уже ведется:

"Процесс идет непросто. Помимо чисто технологических сложностей, имеются и политические обстоятельства, диктуемые позицией правящих кругов и руководителей государств, с которыми мы сотрудничаем. Общее понимание о необходимости создания финансовых механизмов, не попадающих под санкционное давление, имеется. В течение небольшого промежутка времени, скажем, года-полутора, проблема может быть решена при желании всех сторон".

Стоит напомнить, что еще в январе 2023-го глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "серьезные, уважающие себя страны" обязаны найти механизм, обеспечивающий для них устойчивое экономическое развитие, который "будет защищен от диктата извне". О некоторых подробностях разработки новой трансграничной платежной системы BRICS Bridge рассказал недавно "Известиям" заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Она даст возможность проводить транзакции между государствами напрямую и позволит снизить влияние западных санкций на международные платежи.

Одной из валют системы BRICS Bridge станет цифровой рубль. Не секрет, что работу по тестированию национальных цифровых валют в настоящее время ведут многие страны. Цифровой рубль предполагается ввести в массовый оборот в 2025–2027 годах. Таким образом, он станет третьей формой денег в нашей стране наряду с наличными и безналичными платежными средствами.

В Китае цифровой юань тестируют еще с 2020 года. В порядке эксперимента он уже введен в оборот в ряде городов страны, первым из которых, что объяснимо, стал Пекин. В Иране о введении в публичный оборот цифрового риала объявлено с июня 2024 года – поначалу пользоваться им смогут только жители острова Киш. Однако география его использования будет постепенно расширяться на всю территорию государства.

Крипту реабилитируют

Что касается использования криптовалюты, применять которую также призвал Чистюхин, стоит напомнить, что еще недавно российский ЦБ относил это платежное средство к разряду рисков для развития российского финансового рынка. В Центробанке считали, что его широкое распространение может привести к вытеснению национальных валют, в том числе рубля.

По словам Никиты Масленникова, восприятие криптовалюты нашими финансистами меняется в зависимости от географии ее использования.

"Во внутреннем обращении мы, безусловно, критично настроены и намерены препятствовать распространению криптовалюты, а что касается международных расчетов, то умеющие ее использовать спокойно могут это делать. Конечно, нужно еще поработать, чтобы процесс был не таким дорогим для всех участников внешнеторговых операций. Еще требуется законодательная база для такого рода платежей и расчетов. Видимо, во второй половине 2024 года Госдума примет необходимые документы", – выразил надежду эксперт.