НОВОСТИНаука и образование

Путин поручил заметно повысить зарплаты учителей в "бедных" регионах

Чтобы там не отставали в развитии

28 декабря 2023, 17:48, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству предложить системные решения проблемы оплаты труда учителей, сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что необходимо сделать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах, где сейчас их зарплаты существенно ниже, чем в среднем по стране.

"Труд учителя должен оплачиваться по единым понятным и прозрачным правилам, иначе между регионами накапливается разрыв в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров. Качество преподавания страдает. Это нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей для наших детей. <...> И это в конечном итоге ведет к отставанию и в развитии", – отметил глава государства.

Президент попросил правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя, используя для этого разные подходы.

"Эти разные подходы в целом известны тем, кто занимается решением этих вопросов, нужно двигаться в этом направлении", – указал Путин.

Он также отметил, что принятое в 2012 году решение об увеличении средней зарплаты педагогов до уровня среднемесячного дохода в конкретном регионе уже сыграло "заметную роль в повышении статуса учительского труда".

Фото: t.me/volobuyev_a

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НОВОСТИОбщество
Владимир Путин образование зарплаты Учителя

Комментарии 8

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Гость

19:03:52 28-12-2023

И???Что ответит власть в крае на поручение?

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гость

02:05:48 29-12-2023

Будете смеяться, но преподы в институтах еще меньше получают)

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Гость

10:55:23 30-12-2023

гость (02:05:48 29-12-2023) Будете смеяться, но преподы в институтах еще меньше получают... Алтайский государственный университет. Учишься на отлично шесть лет в бакалавриате и магистратуре, четыре года в аспирантуре, защищаешь диссертацию, пять лет работаешь на кафедре и к 30 годам ты доцент с зарплатой 28 000 (было меньше, сейчас повысили до 28).

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Гость

06:40:59 29-12-2023

Красивый жест ничего не стоящий. Поздно пить боржоми.

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Гость

08:58:13 29-12-2023

Что такое в данном случае "заметно повысить"??? Любое увеличение от 1 руб. до....объективно заметно! Зарплата бюджетников должна быть прозрачной и единой по всей стране! А то заметались перед выборами)))

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Афиноген

09:18:28 29-12-2023

Сколько ни говори "халва",слаще от этого не становится.

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Гость

10:37:39 29-12-2023

Огласите список бедных регионов. Но что-то мне подсказывает, что нашего там не будет. Скажут ваш край богат хорошими людьми. Значит вы не бедные)))

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Гость

10:59:31 29-12-2023

Чтобы там не отставали в развитии.... ----- В смысле в интеллектуальном развитии?

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