Путин поручил заметно повысить зарплаты учителей в "бедных" регионах
Чтобы там не отставали в развитии
28 декабря 2023, 17:48, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поручил правительству предложить системные решения проблемы оплаты труда учителей, сообщается на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что необходимо сделать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах, где сейчас их зарплаты существенно ниже, чем в среднем по стране.
"Труд учителя должен оплачиваться по единым понятным и прозрачным правилам, иначе между регионами накапливается разрыв в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров. Качество преподавания страдает. Это нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей для наших детей. <...> И это в конечном итоге ведет к отставанию и в развитии", – отметил глава государства.
Президент попросил правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя, используя для этого разные подходы.
"Эти разные подходы в целом известны тем, кто занимается решением этих вопросов, нужно двигаться в этом направлении", – указал Путин.
Он также отметил, что принятое в 2012 году решение об увеличении средней зарплаты педагогов до уровня среднемесячного дохода в конкретном регионе уже сыграло "заметную роль в повышении статуса учительского труда".
19:03:52 28-12-2023
И???Что ответит власть в крае на поручение?
02:05:48 29-12-2023
Будете смеяться, но преподы в институтах еще меньше получают)
10:55:23 30-12-2023
гость (02:05:48 29-12-2023) Будете смеяться, но преподы в институтах еще меньше получают... Алтайский государственный университет. Учишься на отлично шесть лет в бакалавриате и магистратуре, четыре года в аспирантуре, защищаешь диссертацию, пять лет работаешь на кафедре и к 30 годам ты доцент с зарплатой 28 000 (было меньше, сейчас повысили до 28).
06:40:59 29-12-2023
Красивый жест ничего не стоящий. Поздно пить боржоми.
08:58:13 29-12-2023
Что такое в данном случае "заметно повысить"??? Любое увеличение от 1 руб. до....объективно заметно! Зарплата бюджетников должна быть прозрачной и единой по всей стране! А то заметались перед выборами)))
09:18:28 29-12-2023
Сколько ни говори "халва",слаще от этого не становится.
10:37:39 29-12-2023
Огласите список бедных регионов. Но что-то мне подсказывает, что нашего там не будет. Скажут ваш край богат хорошими людьми. Значит вы не бедные)))
10:59:31 29-12-2023
Чтобы там не отставали в развитии.... ----- В смысле в интеллектуальном развитии?