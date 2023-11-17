НОВОСТИОбщество

Депутат АКЗС стал учителем и на себе понимает, что такое быть российским педагогом

Теперь он намерен выяснить, почему учителя продают свою молодость за 30 тысяч рублей

17 ноября 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: t.me/volobuyev_a
Фото: t.me/volobuyev_a

В Алтайском крае 23-летний депутат регионального Заксобрания Александр Волобуев устроился учителем географии в барнаульскую школу № 10. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Волобуев отметил, что неоднократно слышал, какая это тяжелая и неблагодарная работа – быть учителем, да еще и при такой смешной до горьких слез зарплате.

"В конце октября мне выпала возможность временно стать тем, кем я не планировал быть. Вот уже вторую неделю я преподаю географию. Считаю, что мне как депутату дан хороший шанс на себе "испытать", что такое быть российским учителем", – написал парламентарий.

На время своей педагогической деятельности Волобуев решил запустить рубрику "Заметки учителя", в которой будет публиковать, с чем приходится сталкиваться каждому молодому российскому педагогу.

"И почему алтайские учителя вынуждены "продавать" три года своей молодости за 30 тысяч рублей", – добавил депутат.

Ранее российский министр заявил, что учителям нельзя повышать зарплаты, иначе люди пойдут в школы "за длинным рублем", а не ради призвания.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Алтайский край депутаты Учителя

Комментарии 15

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Всём им

17:18:54 17-11-2023

Нужно попробовать себя. А то среди них есть которые даже ни одно дня не работали по специальности. А а такие " Умные" Во всех вопросах. Здорово же даааа аааа!

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Гость

17:29:36 17-11-2023

Пусть как-нибудь попробует купить однокомнатную квартиру в городе на эти деньги или снять жилье. Сейчас "убитая" однокомнатная квартира стоит от 20 тыс. в месяц. Целых 10 тыс. останется на одежду, проезд, еду и детей!!!

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Гость

18:21:29 17-11-2023

В 23 года писать законы для других? Те кого мы заслужили.

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Андрей

00:37:28 18-11-2023

Гость (18:21:29 17-11-2023) В 23 года писать законы для других? Те кого мы заслужили.... А почему бы и нет, тем более уже была от него инициатива повысить стипендии в колледжах, но к сожалению из за Единой России не прошла

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Гость

21:04:29 17-11-2023

Пусть на фронт скатается косарёк, чем училкой делаться.

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Ленин В.И

21:42:46 17-11-2023

Коммунисты не могут поддерживать эту войну, по природе

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Гость

00:52:09 18-11-2023

Гость (21:04:29 17-11-2023) Пусть на фронт скатается косарёк, чем училкой делаться.... Ну и катись сам!

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Гость

08:30:09 18-11-2023

Гость (21:04:29 17-11-2023) Пусть на фронт скатается косарёк, чем училкой делаться.... сама-то в окопе?

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Гость

12:16:07 18-11-2023

Гость (21:04:29 17-11-2023) Пусть на фронт скатается косарёк, чем училкой делаться.... Он и так прекрасно пристроен. Если не будет булькать не в попад, так всю жизнь и просидит. На фронт такие не попадают. Там дети простого люда .

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Гость

21:42:46 17-11-2023

Зачем ему куда-то кататься, чтобы умереть? Ему 23 года, он не знает, что такое жизнь. Правда, это не мешает ему, как ему же кажется, участвовать в написании законов. ПАРАДОКС.

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Жора

12:19:43 18-11-2023

Гость (21:42:46 17-11-2023) Зачем ему куда-то кататься, чтобы умереть? Ему 23 года, он н... Там с рождения уже своих деток записывают в заксобрания и прочие мцу.

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Учитель

23:01:59 17-11-2023

Он не расскажет, как ему показывали непристойности, материались, не обращали на него внимание, не готовили домашнее задание, как родители требовали от него поставить 5, так как "я сама проверяла его дома", как курили на виду у него спайсы и т.д. и т.п. Он обязательно даст потом рекомендации и посоветует, как работать с детьми. Он же депутат, да поди ещё от ЕР.

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Гость

08:03:05 18-11-2023

Учитель (23:01:59 17-11-2023) Он не расскажет, как ему показывали непристойности, материал... Понятно, что при нём ученики не будут вытворять то, что они делают при обычном учителе. Так что жта показуха ни о чем

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Гость

03:19:43 18-11-2023

Эх второгодник

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Гость

18:30:20 18-11-2023

А он вообще где-то работает? Кроме этого случайного заработка.

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