Депутат АКЗС стал учителем и на себе понимает, что такое быть российским педагогом

Теперь он намерен выяснить, почему учителя продают свою молодость за 30 тысяч рублей

17 ноября 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: t.me/volobuyev_a

В Алтайском крае 23-летний депутат регионального Заксобрания Александр Волобуев устроился учителем географии в барнаульскую школу № 10. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Волобуев отметил, что неоднократно слышал, какая это тяжелая и неблагодарная работа – быть учителем, да еще и при такой смешной до горьких слез зарплате.

"В конце октября мне выпала возможность временно стать тем, кем я не планировал быть. Вот уже вторую неделю я преподаю географию. Считаю, что мне как депутату дан хороший шанс на себе "испытать", что такое быть российским учителем", – написал парламентарий.

На время своей педагогической деятельности Волобуев решил запустить рубрику "Заметки учителя", в которой будет публиковать, с чем приходится сталкиваться каждому молодому российскому педагогу.

"И почему алтайские учителя вынуждены "продавать" три года своей молодости за 30 тысяч рублей", – добавил депутат.

Ранее российский министр заявил, что учителям нельзя повышать зарплаты, иначе люди пойдут в школы "за длинным рублем", а не ради призвания.