Депутат АКЗС стал учителем и на себе понимает, что такое быть российским педагогом
Теперь он намерен выяснить, почему учителя продают свою молодость за 30 тысяч рублей
17 ноября 2023, 16:50, ИА Амител
В Алтайском крае 23-летний депутат регионального Заксобрания Александр Волобуев устроился учителем географии в барнаульскую школу № 10. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Волобуев отметил, что неоднократно слышал, какая это тяжелая и неблагодарная работа – быть учителем, да еще и при такой смешной до горьких слез зарплате.
"В конце октября мне выпала возможность временно стать тем, кем я не планировал быть. Вот уже вторую неделю я преподаю географию. Считаю, что мне как депутату дан хороший шанс на себе "испытать", что такое быть российским учителем", – написал парламентарий.
На время своей педагогической деятельности Волобуев решил запустить рубрику "Заметки учителя", в которой будет публиковать, с чем приходится сталкиваться каждому молодому российскому педагогу.
"И почему алтайские учителя вынуждены "продавать" три года своей молодости за 30 тысяч рублей", – добавил депутат.
Ранее российский министр заявил, что учителям нельзя повышать зарплаты, иначе люди пойдут в школы "за длинным рублем", а не ради призвания.
17:18:54 17-11-2023
Нужно попробовать себя. А то среди них есть которые даже ни одно дня не работали по специальности. А а такие " Умные" Во всех вопросах. Здорово же даааа аааа!
17:29:36 17-11-2023
Пусть как-нибудь попробует купить однокомнатную квартиру в городе на эти деньги или снять жилье. Сейчас "убитая" однокомнатная квартира стоит от 20 тыс. в месяц. Целых 10 тыс. останется на одежду, проезд, еду и детей!!!
18:21:29 17-11-2023
В 23 года писать законы для других? Те кого мы заслужили.
00:37:28 18-11-2023
Гость (18:21:29 17-11-2023) В 23 года писать законы для других? Те кого мы заслужили.... А почему бы и нет, тем более уже была от него инициатива повысить стипендии в колледжах, но к сожалению из за Единой России не прошла
21:04:29 17-11-2023
Пусть на фронт скатается косарёк, чем училкой делаться.
21:42:46 17-11-2023
Коммунисты не могут поддерживать эту войну, по природе
00:52:09 18-11-2023
Гость (21:04:29 17-11-2023) Пусть на фронт скатается косарёк, чем училкой делаться.... Ну и катись сам!
08:30:09 18-11-2023
Гость (21:04:29 17-11-2023) Пусть на фронт скатается косарёк, чем училкой делаться.... сама-то в окопе?
12:16:07 18-11-2023
Гость (21:04:29 17-11-2023) Пусть на фронт скатается косарёк, чем училкой делаться.... Он и так прекрасно пристроен. Если не будет булькать не в попад, так всю жизнь и просидит. На фронт такие не попадают. Там дети простого люда .
21:42:46 17-11-2023
Зачем ему куда-то кататься, чтобы умереть? Ему 23 года, он не знает, что такое жизнь. Правда, это не мешает ему, как ему же кажется, участвовать в написании законов. ПАРАДОКС.
12:19:43 18-11-2023
Гость (21:42:46 17-11-2023) Зачем ему куда-то кататься, чтобы умереть? Ему 23 года, он н... Там с рождения уже своих деток записывают в заксобрания и прочие мцу.
23:01:59 17-11-2023
Он не расскажет, как ему показывали непристойности, материались, не обращали на него внимание, не готовили домашнее задание, как родители требовали от него поставить 5, так как "я сама проверяла его дома", как курили на виду у него спайсы и т.д. и т.п. Он обязательно даст потом рекомендации и посоветует, как работать с детьми. Он же депутат, да поди ещё от ЕР.
08:03:05 18-11-2023
Учитель (23:01:59 17-11-2023) Он не расскажет, как ему показывали непристойности, материал... Понятно, что при нём ученики не будут вытворять то, что они делают при обычном учителе. Так что жта показуха ни о чем
03:19:43 18-11-2023
Эх второгодник
18:30:20 18-11-2023
А он вообще где-то работает? Кроме этого случайного заработка.