Путин посетит форум "Один пояс – один путь" в Китае
Он принял приглашение от Си Цзиньпина
21 сентября 2023, 07:25, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина примет участие в форуме "Один пояс – один путь". Об этом сообщает RT.
Представители Китая выразили надежду на то, что российская сторона примет активное участие в предстоящем мероприятии, а также отметили, что это станет еще одним шагом для содействия отношениям двух стран.
Форум "Один пояс – один путь" состоится в октябре.
Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев говорил о том, что Россия рассчитывает на переговоры Путина и Си Цзиньпина.
07:41:07 21-09-2023
"Один пояс - один путь" --- хороший путь
08:02:50 21-09-2023
Путин за армян ?
08:19:45 21-09-2023
Точно поедит ?
15:16:41 21-09-2023
Продажа Китаю ДВ свершилась!