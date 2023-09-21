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Путин посетит форум "Один пояс – один путь" в Китае

Он принял приглашение от Си Цзиньпина

21 сентября 2023, 07:25, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина примет участие в форуме "Один пояс – один путь". Об этом сообщает RT.

Представители Китая выразили надежду на то, что российская сторона примет активное участие в предстоящем мероприятии, а также отметили, что это станет еще одним шагом для содействия отношениям двух стран.

Форум "Один пояс – один путь" состоится в октябре.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев говорил о том, что Россия рассчитывает на переговоры Путина и Си Цзиньпина.

Владимир Путин Политика Китай

Комментарии 4

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Гость

07:41:07 21-09-2023

"Один пояс - один путь" --- хороший путь

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Гость

08:02:50 21-09-2023

Путин за армян ?

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Гость

08:19:45 21-09-2023

Точно поедит ?

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Гость

15:16:41 21-09-2023

Продажа Китаю ДВ свершилась!

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