Путин посетит форум "Один пояс – один путь" в Китае

Он принял приглашение от Си Цзиньпина

21 сентября 2023, 07:25, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина примет участие в форуме "Один пояс – один путь". Об этом сообщает RT.

Представители Китая выразили надежду на то, что российская сторона примет активное участие в предстоящем мероприятии, а также отметили, что это станет еще одним шагом для содействия отношениям двух стран.

Форум "Один пояс – один путь" состоится в октябре.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев говорил о том, что Россия рассчитывает на переговоры Путина и Си Цзиньпина.