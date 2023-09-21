Путин созвонился с Пашиняном и обсудил ситуацию в Карабахе

Глава России с удовлетворением отметил, что острую фазу конфликта в регионе удалось преодолеть

21 сентября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Николом Пашиняном. Как сообщает пресс-служба правительства республики, они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и двусторонние отношения Москвы и Еревана.

Там не раскрыли подробности контакта российского лидера и армянского премьера. Однако ими поделились в Кремле, сообщает ТАСС. Согласно заявлению Москвы, Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе.

Глава России с удовлетворением отметил, что острую фазу конфликта в Карабахе удалось преодолеть. Путин подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, миротворцы РФ продолжают выполнять поставленные задачи в Карабахе. Они помогают мирному населению и беженцам.

Также в беседе была выражена надежда, что в будущем ситуация в регионе будет развиваться в направлении деэскалации. При этом Путин поприветствовал договоренность о прекращении боевых действий и проведении переговоров между Баку и Степанакертом.

19 сентября Азербайджан объявил антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, который исторически является главным местом столкновения Азербайджана и Армении. 20 сентября в Нагорном Карабахе принято решение о прекращении боевых действий. Соглашение было достигнуто при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в регионе.