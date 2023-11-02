Путин пошутил, что санкции снижают риски завоза в Россию постельных клопов
Президент подчеркнул, что страны Запада уже сами запутались в санкциях в отношении России, дойдя в них до абсурда
02 ноября 2023, 06:31, ИА Амител
Президент Владимир Путин заявил, что чем меньше в РФ будут ввозить барахла с Запада, тем меньше сюда будет попадать постельных клопов. Как сообщает РИА Новости, об этом он пошутил во время совещания по экономическим вопросам, обсуждая запрет на ввоз в Россию западных товаров.
"Чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов", – сказал президент.Глава государства подчеркнул, что страны Запада уже сами запутались в санкциях в отношении России, дойдя в них до абсурда, в том числе предлагая запретить ввоз иголок, отверток и прочего.
Путин также отметил, что в условиях практически исчерпанного потенциала санкционной агрессии власти России обеспокоены возможными диверсиями и саботажами, которые могут произойти на главных объектах глобальной инфраструктуры.
08:48:17 02-11-2023
Надо вдвойне повысить охрану объектов глобальной инфрастуктуры.Чтобы муха не пролетела.
09:00:41 02-11-2023
Шуткик. На пенсии может в камеди подрабатывать
09:43:17 02-11-2023
Раз нет клопов, то и коньяка тоже нет.
10:06:05 02-11-2023
Свои есть в изобилии. Тут с импортозамещением полный порядок.
11:13:44 02-11-2023
Гость (10:06:05 02-11-2023) Свои есть в изобилии. Тут с импортозамещением полный порядок... Точно, еще своих не вывели.