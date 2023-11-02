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Путин пошутил, что санкции снижают риски завоза в Россию постельных клопов

Президент подчеркнул, что страны Запада уже сами запутались в санкциях в отношении России, дойдя в них до абсурда

02 ноября 2023, 06:31, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин заявил, что чем меньше в РФ будут ввозить барахла с Запада, тем меньше сюда будет попадать постельных клопов. Как сообщает РИА Новости, об этом он пошутил во время совещания по экономическим вопросам, обсуждая запрет на ввоз в Россию западных товаров.

"Чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов", – сказал президент.Глава государства подчеркнул, что страны Запада уже сами запутались в санкциях в отношении России, дойдя в них до абсурда, в том числе предлагая запретить ввоз иголок, отверток и прочего.

Путин также отметил, что в условиях практически исчерпанного потенциала санкционной агрессии власти России обеспокоены возможными диверсиями и саботажами, которые могут произойти на главных объектах глобальной инфраструктуры.

Владимир Путин санкции

Комментарии 5

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Гость

08:48:17 02-11-2023

Надо вдвойне повысить охрану объектов глобальной инфрастуктуры.Чтобы муха не пролетела.

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Гость

09:00:41 02-11-2023

Шуткик. На пенсии может в камеди подрабатывать

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Гость

09:43:17 02-11-2023

Раз нет клопов, то и коньяка тоже нет.

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Гость

10:06:05 02-11-2023

Свои есть в изобилии. Тут с импортозамещением полный порядок.

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Гость

11:13:44 02-11-2023

Гость (10:06:05 02-11-2023) Свои есть в изобилии. Тут с импортозамещением полный порядок... Точно, еще своих не вывели.

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