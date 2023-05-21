Путин поздравил ЧВК "Вагнер" и ВС РФ с освобождением Артёмовска
Все отличившиеся при освобождении города получат государственные награды
21 мая 2023, 09:38, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Президент России Владимир Путин поздравил вооружённые силы и группу "Вагнера" с освобождением Артёмовска. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В сообщении сказано, что Путин направляет поздравления штурмовым отрядам "Вагнера", а также военнослужащим, оказавшим поддержку с фланга.
Отмечается, что все отличившиеся при освобождении города получат государственные награды.
Ранее информацию об освобождении Артёмовска официально подтвердили в Минобороны.
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