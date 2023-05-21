Путин поздравил ЧВК "Вагнер" и ВС РФ с освобождением Артёмовска

Все отличившиеся при освобождении города получат государственные награды

21 мая 2023, 09:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин поздравил вооружённые силы и группу "Вагнера" с освобождением Артёмовска. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В сообщении сказано, что Путин направляет поздравления штурмовым отрядам "Вагнера", а также военнослужащим, оказавшим поддержку с фланга.

Отмечается, что все отличившиеся при освобождении города получат государственные награды.

Ранее информацию об освобождении Артёмовска официально подтвердили в Минобороны.