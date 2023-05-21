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Путин поздравил ЧВК "Вагнер" и ВС РФ с освобождением Артёмовска

Все отличившиеся при освобождении города получат государственные награды

21 мая 2023, 09:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин поздравил вооружённые силы и группу "Вагнера" с освобождением Артёмовска. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В сообщении сказано, что Путин направляет поздравления штурмовым отрядам "Вагнера", а также военнослужащим, оказавшим поддержку с фланга.

Отмечается, что все отличившиеся при освобождении города получат государственные награды.

Ранее информацию об освобождении Артёмовска официально подтвердили в Минобороны.

Комментарии 4

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Прохожий

10:01:09 21-05-2023

Почему до украинцев до сих пор не дошла простая вещь что их "государство" абсолютное по всем показателям ничтожно по сравнению с Россией, кроме одного- поддержка германии и сша Ну и второй момент- украинцы чисто предали русских в угоду англосаксам и немцам. К сожалению...

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Гость

11:37:11 21-05-2023

Прибывшие участники СВО все единогласно говорят, что с нами воюют не украинцы, а поляки, эстонцы, эфиопы и все граждане планеты вплоть до США, приехавшие добровольцами заработать.

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Гость

13:52:01 21-05-2023

Гость (11:37:11 21-05-2023) Прибывшие участники СВО все единогласно говорят, что с нами ... Воюют васалы США, а не "граждане планеты".

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Гость

03:48:42 22-05-2023

Для эйфории победы нужны другого масштаба объемы освобождения.

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