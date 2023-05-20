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Российские силы полностью освободили Артёмовск, заявил Пригожин

По словам бизнесмена, операция по взятию города длилась 224 дня

20 мая 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о взятии Артёмовска (на Украине его называют Бахмутом). Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.

По его словам, город полностью освободили в полдень 20 мая. Контроль над ним передадут Минобороны. С 25-го числа ЧВК будет выводить свои подразделения.

Операция по взятию Артёмовска длилась 224 дня, отметил предприниматель.

В конце апреля Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" через короткое время перестанет существовать.

Комментарии 2

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Гость

21:34:42 20-05-2023

Этот предприниматель какой должен быть предприниматель.

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Гость

07:19:28 21-05-2023

Все смешалось в доме Облонских: предприниматель- отличный боевой командир. А где те, кто по должности боевые командиры? В предприниматели подались?

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