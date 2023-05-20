Российские силы полностью освободили Артёмовск, заявил Пригожин
По словам бизнесмена, операция по взятию города длилась 224 дня
20 мая 2023, 21:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о взятии Артёмовска (на Украине его называют Бахмутом). Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.
По его словам, город полностью освободили в полдень 20 мая. Контроль над ним передадут Минобороны. С 25-го числа ЧВК будет выводить свои подразделения.
Операция по взятию Артёмовска длилась 224 дня, отметил предприниматель.
В конце апреля Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" через короткое время перестанет существовать.
21:34:42 20-05-2023
Этот предприниматель какой должен быть предприниматель.
07:19:28 21-05-2023
Все смешалось в доме Облонских: предприниматель- отличный боевой командир. А где те, кто по должности боевые командиры? В предприниматели подались?