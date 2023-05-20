Российские силы полностью освободили Артёмовск, заявил Пригожин

По словам бизнесмена, операция по взятию города длилась 224 дня

20 мая 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о взятии Артёмовска (на Украине его называют Бахмутом). Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.

По его словам, город полностью освободили в полдень 20 мая. Контроль над ним передадут Минобороны. С 25-го числа ЧВК будет выводить свои подразделения.

Операция по взятию Артёмовска длилась 224 дня, отметил предприниматель.

В конце апреля Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" через короткое время перестанет существовать.