Он отметил плодотворную работу Русской православной церкви

05 мая 2024, 17:22, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Поздравление опубликовала пресс-служба Кремля.

"Духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании", – сказал Путин.

Президент отметил работу Русской православной церкви и других христианских конфессий, сохраняющих культурное и духовное наследие России. Он также обратил внимание на их вклад в укрепление института семьи и воспитание молодежи.

Путин также выразил признательность патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за его служение и усилия по укреплению Отечества.