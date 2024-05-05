Виктор Томенко поучаствовал в пасхальном богослужении

Глава региона поздравил всех с Пасхой

05 мая 2024, 12:04, ИА Амител

Виктор Томенко на богослужении / Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил всех с Пасхой. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

"По всему краю сегодня проходят пасхальные богослужения. Рад был поучаствовать вместе с прихожанами в службе и в крестном ходе, которые митрополит Сергий провел в Александро-Невском храме", – написал глава региона.

Он пожелал людям доброго здоровья, мира, покоя и процветания.