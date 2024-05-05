Виктор Томенко поучаствовал в пасхальном богослужении
Глава региона поздравил всех с Пасхой
05 мая 2024, 12:04, ИА Амител
Виктор Томенко на богослужении / Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил всех с Пасхой. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.
"По всему краю сегодня проходят пасхальные богослужения. Рад был поучаствовать вместе с прихожанами в службе и в крестном ходе, которые митрополит Сергий провел в Александро-Невском храме", – написал глава региона.
Он пожелал людям доброго здоровья, мира, покоя и процветания.
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12:25:31 05-05-2024
Виктор Петрович так хорошо смотрелся. Как простой прихожан.