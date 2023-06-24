Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Глава государства призвал молодое поколение верить в себя, смело мечтать и добиваться своих целей

24 июня 2023, 09:40, ИА Амител

Президент Владимир Путин поздравил жителей России с Днем молодежи. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства пожелал всем школьникам, студентам и тем, кто делает первые шаги в профессии, "обязательно найти свое призвание, добиться успеха, если что-то не получается сразу, ни в коем случае не сдаваться, не опускать руки".

Также он призвал молодое поколение верить в себя, смело мечтать, добиваться своих целей. "И успех обязательно будет", – заключил российский лидер.

Напомним, с 2023 года по поручению Владимира Путина День молодежи отмечают в последнюю субботу июня. Ранее, с 1993-го, его ежегодно праздновали 27 июня.