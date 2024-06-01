Путин поздравил россиян с Днем защиты детей

По словам президента, вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей в РФ уделяют приоритетное внимание

01 июня 2024, 15:40, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам и гостям мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам президента, в России вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание.

"Важно, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности. Значимый вклад в эту большую, совместную работу вносит Российский детский фонд", – отметил он.

Путин добавил, что в России центром торжеств по случаю Дня защиты детей традиционно является Москва, которая вновь встречает гостей из разных регионов страны, а также из Белоруссии и Китая. Напоследок он пожелал участникам и гостям праздничных мероприятий всего наилучшего.