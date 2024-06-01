Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем защиты детей

Компанию в поздравлении губернатору составил председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко

01 июня 2024, 10:10, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель регионального Заксобрания Александр Романенко поздравили жителей края с Днем защиты детей. Поздравление опубликовано в телеграм-канале правительства.

"Дорогие ребята! Уважаемые родители! Сердечно поздравляем вас с Днем защиты детей!" – заявили политики.

Они отметили, что в Алтайском крае создаются необходимые условия для разностороннего развития детей, а с приходом лета свои двери для них открывают и оздоровительные лагеря.

"Сегодня хочется поздравить тех, кто стоит за воспитанием подрастающего поколения, – родителей, бабушек и дедушек, наставников, учителей. Ваша любовь, внимание и забота – залог счастливого детства юных жителей Алтайского края. Желаем всем здоровья, благополучия и успехов!" – заключили Томенко и Романенко.

Напомним, с Днем защиты детей 1 июня также поздравил мэр Барнаула Вячеслав Франк, пожелав юным горожанам крепкого здоровья и отличных каникул.