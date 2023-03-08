Путин поздравил россиянок с 8 Марта: "Мы знаем, как много в жизни держится на вас"

Президент отметил, что в сложные моменты отзывчивость женского сердца всегда превращаются в мощную силу

08 марта 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин поздравил жительниц страны с 8 Марта, подчеркнув, что очень многое в жизни держится именно на женщинах. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что праздник отмечается во многих государствах, но для России он всегда наполнен особым теплом и смыслом, потому что "возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству – для нас безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение".

"Сегодня во всех городах и посёлках нашей большой страны говорят о любви и восхищении мамам, бабушкам, сёстрам, жёнам, дочерям, подругам. Мы знаем, как много в жизни держится на вас, дорогие наши женщины, на ваших трудах и душевной щедрости, как много сил вы отдаёте заботе о детях, о том, чтобы в семье царили любовь, уют и согласие. И, конечно, огромное уважение вызывают ваша неизменная ответственность, умение учитывать все детали, все аспекты дела, которым вы занимаетесь, все те лучшие качества, которые вы проявляете в самых разных профессиях", – подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что в сложные моменты неравнодушие и отзывчивость женского сердца всегда превращаются в мощную силу.