Томенко поздравил женщин с 8 Марта и рассказал об "ответственности на хрупких плечах"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жительниц Алтайского края с Международным женским днём – 8 Марта. Поздравление глава региона опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

"Дорогие и любимые женщины! Поздравляю вас с праздником Весны и Любви! К 8 Марта у нас, мужчин, отношение трепетное. Это возможность сказать вам особые слова, проявить внимание, заботу и выразить огромную благодарность мамам, жёнам, сёстрам и дочерям – за уют, гармонию, счастье, душевное тепло и, конечно, за любовь, которые вы нам дарите.

За каждым успешным, за каждым сильным и за каждым счастливым мужчиной, безусловно, стоит женщина. Вы вдохновляете нас, а мы, мужчины, всегда стремимся ограждать вас от тревог, защищать и беречь. С особым восхищением хочу сказать, что вы, женщины России и женщины Алтайского края, являетесь очень сильными людьми, добиваетесь больших успехов в науке, бизнесе, политике, спорте, да и в любой другой сфере деятельности.

Сегодня, когда наши военнослужащие вынуждены с оружием в руках защищать будущее Отечества, наша огромная страна продолжает жить, решать множество каждодневных задач. И эта огромная ответственность во многом ложится на ваши хрупкие плечи. Уверен, что мы все вместе справимся с любыми сложностями и вызовами.

Дорогие и любимые женщины! От всей души желаю вам здоровья, семейного благополучия и успехов. Будьте всегда любимы и счастливы!" – написал Томенко.