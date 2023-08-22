Путин поздравил с Днем государственного флага

Президент России рассказал, что символизирует отечественное знамя

22 августа 2023, 10:00, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем государственного флага. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам российского лидера, с этим знаменем мы преодолели немало трудностей и испытаний, но восстановили суверенитет.

"Наш государственный флаг – это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы, утверждать славу России. С праздником вас, дорогие друзья!" – заявил Путин.

Бело-сине-красное знамя поднялось над Россией 22 августа 1991 года. Спустя три года этот день стал ежегодным праздником.

До триколора государственным флагом было Красное знамя с серпом и молотом.