Путин поздравил с Днем государственного флага
Президент России рассказал, что символизирует отечественное знамя
22 августа 2023, 10:00, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем государственного флага. Об этом сообщается на сайте Кремля.
По словам российского лидера, с этим знаменем мы преодолели немало трудностей и испытаний, но восстановили суверенитет.
"Наш государственный флаг – это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы, утверждать славу России. С праздником вас, дорогие друзья!" – заявил Путин.
Бело-сине-красное знамя поднялось над Россией 22 августа 1991 года. Спустя три года этот день стал ежегодным праздником.
До триколора государственным флагом было Красное знамя с серпом и молотом.
13:13:17 22-08-2023
Хотелось узнать официальную версию расшифровки Российского флага, но оказывается её нет. Понятие - "символ нашего единства" - слишком обобщённое. Например, подобный Французский флаг символизирует цвет королей - белый, а красный и синий - цвета столицы. В России традиционно считается красный - женским, а синий -мужским (новорождённые перевязываются ленточками соответствующего цвета). Поэтому цвета и их расположение можно истолковать: "Мужчины и женщины противоположны, но едины и отношения чисты как белый цвет". Российский флаг оказал хорошее влияние на россиян.