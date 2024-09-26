Путин предложил обсудить обновление основ в области применения ядерного оружия

Предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия

26 сентября 2024, 00:01, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию обсудить обновление основ госполитики страны в этой области. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан. Москва всегда ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, и это является крайней мерой защиты суверенитета.

В частности, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Путин заявил, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии. Саму агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение.

Кроме того, Россия оставляет право применить ядерное оружие в случае если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу. Уточнения основ госполитики России в области ядерного сдерживания согласованы с президентом Белоруссии как участником Союзного государства, отметил Путин.