Путин предложил обсудить обновление основ в области применения ядерного оружия
Предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия
26 сентября 2024, 00:01, ИА Амител
Президент России Владимир Путин предложил на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию обсудить обновление основ госполитики страны в этой области. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин подчеркнул, что ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан. Москва всегда ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, и это является крайней мерой защиты суверенитета.
В частности, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Путин заявил, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии. Саму агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение.
Кроме того, Россия оставляет право применить ядерное оружие в случае если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу. Уточнения основ госполитики России в области ядерного сдерживания согласованы с президентом Белоруссии как участником Союзного государства, отметил Путин.
10:38:38 26-09-2024
- "Кроме того, Россия оставляет право применить ядерное оружие в случае если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу." Если от обычных оружий в стране критичность настает, то что будет если они шлепнут ЯО? Прямо какой то детский лепет.
10:44:59 26-09-2024
Гость (10:38:38 26-09-2024) - "Кроме того, Россия оставляет право применить ядерное оруж... стенограмму надо читать, а не изложение журналистов.
11:00:42 26-09-2024
Мусик (10:44:59 26-09-2024) стенограмму надо читать, а не изложение журналистов.... Мусика, стенограмма засекречена. 25 лет в руках вожжи! Все стратегию не могут выбрать.