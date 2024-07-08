Путин предложил разрешить использование части материнского капитала на сборы в школу
На первом этапе сумма составит 10 тысяч рублей
08 июля 2024, 21:10, ИА Амител
Владимир Путин провел встречу с финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное". В ходе беседы он предложил разрешить использовать часть материнского капитала на подготовку детей к школе, пишет РИА Новости.
"Давайте сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим, может, и другие шаги предпримем. Нужно организовать все так, чтобы люди могли воспользоваться этими средствами", – сказал президент.
В конкурсе "Это у нас семейное" приняли участие более 580 тысяч человек. Конкурс стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей".
В финал вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ. Финал конкурса проходит с 5 по 8 июля 2024 года. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. А все 300 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия.
21:28:52 08-07-2024
Я прочитала заголовки, думала государство даст субсидию в 10тр на каждого школьника. А оно вон оно что... Материнский капитал... А если его нет, босиком в школу?
09:23:08 09-07-2024
Гость (21:28:52 08-07-2024) Я прочитала заголовки, думала государство даст субсидию в 10... Зачем детей рожать в надежде, что государство в школу соберет дитя?
09:31:43 09-07-2024
Гость (09:23:08 09-07-2024) Зачем детей рожать в надежде, что государство в школу собере... Как зачем? Из каждого утюга несется - рожайте, рожайте, вымираем, караул. Рожайте в любой ситуации, в любом возрасте, чем раньше, тем лучше, главное - не аборт. А если вы не хотите рожать, не имея за душой ничего - вы эгоистка и инфантилка. Не, нормальному человеку понятно, что рожать в никуда - вот это и есть безответственность и инфантилизм. Но государство-то в лице своих лучших представителей втюхивает обратное. Так чему вы удивляетесь?
10:22:16 09-07-2024
Гость (21:28:52 08-07-2024) Я прочитала заголовки, думала государство даст субсидию в 10... 10тыщ это конечно гуд. на-халяву-то.
но вот, извините, никак не поверю, что за лето никак нельзя денг на шмотки дитёнку собрать.
этот плачь ярославны не принимаю.
и если никак совсем - то что-то надо менять, а?
место работы, жителдьства, отношение к денгам...
21:31:52 08-07-2024
С такими то зарплатами не хватает денег собрать ребенка в школу? 🤔
22:45:07 08-07-2024
Доправились, 30 лет у власти, а у народа не хватает денег детей в школу собрать.
09:23:39 09-07-2024
Гость (22:45:07 08-07-2024) Доправились, 30 лет у власти, а у народа не хватает денег де... Работать не пытались?
05:44:07 09-07-2024
Рожайте бабоньки
09:31:43 09-07-2024
Скоро разрешат маткапитал тратить, чтобы за продуктами в магазин сходить...
15:15:36 09-07-2024
Т.е. в стране семье не хватает средств, чтобы ребенка в школу собрать и для этого надо использовать маткапитал? Это как так? Не стоит ли задуматься о том, что 1) либо зарплаты у людей мизерные; 2) либо товары, особенно детские, очень дороги. Говорить о том, что люди не хотят работать - это от лукавого. Хотят, но не за гроши.