Путин предложил разрешить использование части материнского капитала на сборы в школу

На первом этапе сумма составит 10 тысяч рублей

08 июля 2024, 21:10, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com/ru/photo/875185

Владимир Путин провел встречу с финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное". В ходе беседы он предложил разрешить использовать часть материнского капитала на подготовку детей к школе, пишет РИА Новости.

"Давайте сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим, может, и другие шаги предпримем. Нужно организовать все так, чтобы люди могли воспользоваться этими средствами", – сказал президент.

В конкурсе "Это у нас семейное" приняли участие более 580 тысяч человек. Конкурс стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей".

В финал вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ. Финал конкурса проходит с 5 по 8 июля 2024 года. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. А все 300 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия.