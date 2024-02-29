Путин предложил увеличить налоговый вычет на второго, третьего и последующих детей

Сумма увеличится в два раза

29 февраля 2024, 17:24, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил увеличить стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц на второго ребенка, а также на третьего и каждого последующего. Об этом он заявил в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

"Предлагаю увеличить в два раза, до 2800 рублей в месяц, налоговый вычет на второго ребенка и до 6000 рублей в месяц на третьего и каждого последующего ребенка", – сказал глава государства. Ранее президент также заявил о запуске нового нацпроекта "Семья", о продлении программы материнского капитала до 2030 года, а также программы семейной ипотеки и погашения 450 тысяч рублей ипотеки семьям, где рождается третий ребенок.