Путин заявил о запуске нового нацпроекта "Семья"

В рамках него регионам с рождаемостью ниже средней по России направят 75 млрд рублей на наращивание программ по поддержке рождаемости

29 февраля 2024, 17:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта "Семья". Об этом глава государства заявил в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию, которое проходит в Гостином Дворе в Москве.

"Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии", – сказал глава государства.

По его словам, в рамках программы регионам России, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат не менее 75 млрд рублей на наращивание программ по поддержке рождаемости. Деньги переводить начнут со следующего года.