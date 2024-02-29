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Путин заявил о запуске нового нацпроекта "Семья"

В рамках него регионам с рождаемостью ниже средней по России направят 75 млрд рублей на наращивание программ по поддержке рождаемости

29 февраля 2024, 17:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта "Семья". Об этом глава государства заявил в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию, которое проходит в Гостином Дворе в Москве.

"Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии", – сказал глава государства.

По его словам, в рамках программы регионам России, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат не менее 75 млрд рублей на наращивание программ по поддержке рождаемости. Деньги переводить начнут со следующего года.

Владимир Путин Многодетные семьи Демография
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