Путин предложил увеличить подъемные по программе "Земский доктор" в новых регионах
Для докторов они должны вырасти до 2 миллионов рублей, для фельдшеров – до миллиона
14 декабря 2023, 17:27, ИА Амител
Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 ноября выступил с предложением увеличить подъемные по программе "Земский доктор". Это должно решить проблему кадров.
"Надо, как и на Дальнем Востоке, распространить ее на вторичный рынок. И по поводу создания дополнительных стимулов – нужно, может быть, повысить подъемные. Для докторов – до 2 миллионов рублей, для фельдшеров – до миллиона рублей. Я с правительством про это поговорю. Это будет, мне кажется, хороший стимул", – сказал президент.
Также глава государства заявил, что считает необходимым распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичный рынок по примеру Дальнего Востока.
"Проблема в том, что эта льготная ипотека в новых регионах действует только на новое жилье, а его там строится пока, мягко говоря, немного, поэтому надо бы так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок", – сказал Путин.
12:05:57 15-12-2023
А давайте! Решим уж навсегда кадровую проблему с медиками в регионе!