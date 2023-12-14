Путин предложил увеличить подъемные по программе "Земский доктор" в новых регионах

Для докторов они должны вырасти до 2 миллионов рублей, для фельдшеров – до миллиона

14 декабря 2023, 17:27, ИА Амител

Фото: ТАСС

Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 ноября выступил с предложением увеличить подъемные по программе "Земский доктор". Это должно решить проблему кадров.

"Надо, как и на Дальнем Востоке, распространить ее на вторичный рынок. И по поводу создания дополнительных стимулов – нужно, может быть, повысить подъемные. Для докторов – до 2 миллионов рублей, для фельдшеров – до миллиона рублей. Я с правительством про это поговорю. Это будет, мне кажется, хороший стимул", – сказал президент.

Также глава государства заявил, что считает необходимым распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичный рынок по примеру Дальнего Востока.