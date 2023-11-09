В России предложили освободить от НДФЛ многодетные семьи
По словам Валентины Матвиенко, также нужно подумать, как поддержать дедушек и бабушек
09 ноября 2023, 16:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает РБК.
"Семья, которая имеет много детей, – ну какой подоходный налог? Они работают, они трудятся", – отметила спикер Совфеда.
Также она сочла нужным подумать над мерами поддержки и особым статусом для дедушек и бабушек, воспитывающих внуков.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми.
16:40:23 09-11-2023
Они работают, они трудятся ------- А остальные не работают и не трудятся??? У нее кукуха совсем отлетела.
17:11:12 09-11-2023
Гость (16:40:23 09-11-2023) У нее кукуха совсем отлетела. Причем давно и бесповоротно!
17:45:23 09-11-2023
ну да. трудятся..за всех не скажу, но есть кто живет практически только за счет детских пособий, а детей - 6.
18:09:43 09-11-2023
Каждый день показывают по телевизору многодетных: в доме бардак. Живут в развалюхах. Туалет на улице. Ремонта нет. Дети голодные. Полная разруха. Спрашивают сколько за детей получают. 80 тысяч. Вопрос куда уходят деньги?
20:33:30 09-11-2023
Когда-то это уже было. Годы 90-е примерно. У меня было трое детей, я считалась многодетной матерью, и с меня не удерживали .
10:39:23 10-11-2023
Мне интересно, если их освободят от НДФЛ, они будут получать налоговые вычеты за приобретение недвижимости, учебу, лечение и т.п.
14:17:55 10-11-2023
Гость (10:39:23 10-11-2023) Мне интересно, если их освободят от НДФЛ, они будут получат... Нет, им просто квартиры бесплатно давать будут, это сегодня у Матвиенки последний гусь улетел.)
14:26:39 10-11-2023
А давайте им уже ВСЕ бесплатно что мелочиться то.