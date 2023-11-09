В России предложили освободить от НДФЛ многодетные семьи

По словам Валентины Матвиенко, также нужно подумать, как поддержать дедушек и бабушек

09 ноября 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает РБК.

"Семья, которая имеет много детей, – ну какой подоходный налог? Они работают, они трудятся", – отметила спикер Совфеда.

Также она сочла нужным подумать над мерами поддержки и особым статусом для дедушек и бабушек, воспитывающих внуков.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми.