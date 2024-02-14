Путин предложил ввести допвыплаты медикам в малых городах и селах
Чем меньше населенный пункт, тем выше она будет
14 февраля 2024, 22:57, ИА Амител
Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта повысить размер зарплат медиков в малых городах и селах дополнительными выплатами. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на пленарной сессии форума будущих технологий.
"Предлагаю с 1 марта текущего года повысить их размер для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах. При этом обратить особое внимание необходимо на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц", – заявил Путин. По его словам, в городах с населением от 50 до 100 тысяч населения врачи будут дополнительно получать по 29 тысяч рублей, а средний медперсонал – 13 тысяч рублей. В населенных пунктах, где проживает менее 50 тысяч граждан, врачам будут доплачивать 50 тысяч рублей ежемесячно, а среднему медицинскому персоналу – 30 тысяч рублей.
23:11:17 14-02-2024
Да ладно. Где две средних по региону врачам? Двенадцать лет ждут.
23:33:54 14-02-2024
Путин предложил, местные царьки с трудом изыщут средства по сусекам, и выплатят ими себе премиальные за непосильные труды. А вообще, это так бла-бла-бла перед выборами. Уже четверть века бла-бла-бла...
00:48:55 15-02-2024
Выборы, только бюджет на 24 год идёт с уменьшением бюджета на здравоохранение,
12:46:35 15-02-2024
Гость (00:48:55 15-02-2024) Выборы, только бюджет на 24 год идёт с уменьшением бюджета н... Это наверняка не через финансирование здравоохранения будет, а как социальные выплаты.
06:24:42 15-02-2024
Не будет у нас такое. Рубль добавят, два отнимут, плавали, знаем)))))
07:15:00 15-02-2024
Предлагаю совершить настоящий прорыв в медицине - сделать так чтобы врачи из поликлиник не разбегались. А то скоро останемся совсем без медицины. Бесплатной. Но это наверно слишком сложно, все делают ровно наоборот. Слышим только рапорты с трибун, как у нас всё "цветёт и колоситься".
12:45:46 15-02-2024
ВВП (07:15:00 15-02-2024) Предлагаю совершить настоящий прорыв в медицине - сделать та... - А еще сделайте так, чтобы из стационаров не разбегались. А то ковид - в столицы рванули, где доплаты и зарплаты многократно выше. Теперь добавили первичному звену - в поликлиники потекли. Сомневаюсь правда, что в села со 50 тыс. проживающими поедут.
09:29:55 15-02-2024
Добавят - тысячу, а главному бухгалтеру - две.