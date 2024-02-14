Путин предложил ввести допвыплаты медикам в малых городах и селах

Чем меньше населенный пункт, тем выше она будет

14 февраля 2024, 22:57, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Источник: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта повысить размер зарплат медиков в малых городах и селах дополнительными выплатами. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на пленарной сессии форума будущих технологий.

"Предлагаю с 1 марта текущего года повысить их размер для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах. При этом обратить особое внимание необходимо на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц", – заявил Путин. По его словам, в городах с населением от 50 до 100 тысяч населения врачи будут дополнительно получать по 29 тысяч рублей, а средний медперсонал – 13 тысяч рублей. В населенных пунктах, где проживает менее 50 тысяч граждан, врачам будут доплачивать 50 тысяч рублей ежемесячно, а среднему медицинскому персоналу – 30 тысяч рублей.