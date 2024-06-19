Как Путина встречали в Северной Корее. Фото
Российский лидер проведет переговоры с Ким Чен Ыном и посетит ряд мероприятий
19 июня 2024, 07:31, ИА Амител
Президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян. Государственный визит состоялся по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына, который лично встретил российского коллегу в аэропорту.
Как сообщает ТАСС, эта встреча глав государств стала уже третьей с 2019 года. Причем в Пхеньяне Путин оказался впервые с 2000-го.
Содержательная часть визита придется на 19 июня. В разных форматах общение лидеров займет минимум девять часов. Путин и Ким Чен Ын обсудят разные вопросы, подпишут документы и сделают заявления для СМИ.
Также по случаю визита запланированы различные мероприятия, например, Путин возложит венок к монументу "Освобождение" и посетит концерт.
07:37:03 19-06-2024
в Пхеньяне Путин оказался впервые за 24 года ---- американцы помогли вспомнить про страну, за которую когда то воевали
07:51:17 19-06-2024
Путин красавчик!!!
10:18:03 19-06-2024
горожанка (07:51:17 19-06-2024) Путин красавчик!!!... Не то что ваши в гаражах
08:12:37 19-06-2024
Всего пару лет назад о Северной Корее писали только в уничижительно контексте. А оказалось, там не только калоши делать умеют...
08:41:36 19-06-2024
"Скажи мне кто твой друг и я скажу тебе кто ты" (народная мудрость)
08:43:15 19-06-2024
Сравните Северную и Южную Корею и ответьте на вопрос, в какой бы Вы хотели (условно) жить?
09:04:29 19-06-2024
Гость (08:43:15 19-06-2024) Сравните Северную и Южную Корею и ответьте на вопрос, в како... в какой бы Вы хотели (условно) жить? ---- условно, в США, потому что сейчас они финансовый гегемон и от них зависит как живет не только Южная, но даже и Северная Корея. Даже как Европа живет, от них сейчас зависит. И как Россия и Украина сейчас живут, от них зависит. Но так было не всегда и не факт, что всегда будет. Поэтому безусловно - в России, как бы хорошо не жили на чужбине, понятие Родина остается. Тем более идеально сейчас нигде не живут, даже в США
09:04:55 19-06-2024
Гость (08:43:15 19-06-2024) Сравните Северную и Южную Корею и ответьте на вопрос, в како... А почему условно?
09:19:30 19-06-2024
Гость (08:43:15 19-06-2024) Сравните Северную и Южную Корею и ответьте на вопрос, в како...
Смотря кем жить. Если быть Ыном, или отцом Ына, или сыном Ына то лучше жить в Северной.
10:15:25 19-06-2024
Гость (09:19:30 19-06-2024) Смотря кем жить. Если быть Ыном, или отцом Ына, или сыно... А в некоторых странах и племянницам двоюродным не плохо живётся
09:06:30 19-06-2024
Пусть кричат - уродина, а она многим нравится. Хоть и не красавица, к сволочи доверчива
09:29:05 19-06-2024
Больше тридцати лет прошло, что бы понять, что КНДР (рожденная благодаря СССР и КНР) скорее нам друг и союзник, причем достаточно технологически развитый, нежели мировой изгой,
10:27:50 19-06-2024
Еще же про Кубу вспомнили
10:33:52 19-06-2024
Все на высшем уровне! Молодцы!
11:44:52 19-06-2024
Содержательный визит это поставка гиперзвуковых ракет с ядерными боеголовками?
11:53:42 19-06-2024
А зачем тогда капиталистические пиндосы бомбили именно Северную Корею?На Юге ведь тот же народ.Что и с Вьетнамом.Будем бомбить коммунистов.Зажравниеся денежные мешки..
11:58:49 19-06-2024
Россия сожжет все ваши поханые леопарды и собьет f16. Когда вы укронацисты это поймете?
12:23:12 19-06-2024
Гость (11:58:49 19-06-2024) Россия сожжет все ваши поханые леопарды и собьет f16. Когда...
Сначала нужно это увидеть.
12:24:20 19-06-2024
Кхм... (12:23:12 19-06-2024) Сначала нужно это увидеть.... увидети, людоеды....