Как Путина встречали в Северной Корее. Фото

Российский лидер проведет переговоры с Ким Чен Ыном и посетит ряд мероприятий

19 июня 2024, 07:31, ИА Амител

Прибытие Путина в Северную Корею / Фото: Гавриил Григоров, Владимир Смирнов / ТАСС / POOL

Президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян. Государственный визит состоялся по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына, который лично встретил российского коллегу в аэропорту.

Как сообщает ТАСС, эта встреча глав государств стала уже третьей с 2019 года. Причем в Пхеньяне Путин оказался впервые с 2000-го.

Содержательная часть визита придется на 19 июня. В разных форматах общение лидеров займет минимум девять часов. Путин и Ким Чен Ын обсудят разные вопросы, подпишут документы и сделают заявления для СМИ.

Также по случаю визита запланированы различные мероприятия, например, Путин возложит венок к монументу "Освобождение" и посетит концерт.