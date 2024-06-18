Путин написал статью об отношениях с КНДР для северокорейской газеты. Главные тезисы
Статья приурочена к визиту Владимира Путина в КНДР
18 июня 2024, 13:45, ИА Амител
Президент России Владимир Путин накануне визита в КНДР написал статью в северокорейскую газету "Нодон синмун" о перспективах партнерских связей между Россией и КНДР и их значении в современном мире. Ее текст опубликован на сайте Кремля. Amic.ru собрал главное, что сказал Путин об отношениях России и КНДР.
Об истории отношений России и КНДР
– Отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициями.
– Советский Союз первым в мире признал молодую Корейскую Народно-Демократическую Республику, установив с ней дипломатические отношения.
– В трудное время Отечественной освободительной войны 1950-1953 годов Советский Союз также протянул руку помощи народу КНДР, поддержал его в борьбе за независимость.
О текущем партнерстве
– Нынешний руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ын уверенно следует курсом, заложенным его предшественниками – выдающимися государственными деятелями и друзьями российского народа товарищами Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром.
– Сегодня, как и прежде, Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика активно развивают многоплановое партнерство. Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций.
– Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учете интересов друг друга.
О противостоянии КНДР и США
– Наши корейские друзья – несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США – столь же эффективно отстаивают свои интересы.
– Мы видим, с какой силой, достоинством, мужеством народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции. Добивается колоссальных результатов, настоящих прорывов в укреплении обороны и технологической, научной, промышленной мощи страны.
– Руководство страны во главе с товарищем Ким Чен Ыном неоднократно изъявляло желание решать миром все имеющиеся разногласия. Однако Вашингтон, отказываясь от выполнения ранее достигнутых договоренностей, непрерывно выдвигает новые, все более жесткие и заведомо неприемлемые требования.
– Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному, опасному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития.
О будущем сотрудничества России и КНДР
– Будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов, совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям. И одновременно – выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии.
– В планах – активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами. Еще больше нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены.
– Общими усилиями нам удастся вывести двустороннее взаимодействие на еще более высокий уровень, что будет способствовать развитию взаимовыгодного и равноправного сотрудничества между Россией и КНДР, укреплению нашего суверенитета, углублению торгово-экономических связей, развитию контактов в гуманитарной сфере и в конечном итоге повышению благосостояния граждан двух государств.
13:50:08 18-06-2024
Ну вот, вспомнили про советское прошлое. За них наши воевали. Хотя за болгар тоже воевали. И уж тем более за хохлов
14:43:44 18-06-2024
С большим интересом смотрела интервью Ланькова о своеобразии корейской жизни. Молодцы корейцы, в условиях санкций сохраняют свои традиции, не идут на поводу у залужников.
14:53:49 18-06-2024
Гость (14:43:44 18-06-2024) С большим интересом смотрела интервью Ланькова о своеобразии...
Как народ жаждет загнать себя в рабство! Или тебе за такие сообщения все же платят?
15:45:57 18-06-2024
Гость (14:53:49 18-06-2024) Как народ жаждет загнать себя в рабство! Или тебе за так... Тебя и загонять не надо! Ты ментальный раб, рабство у тебя в душе, постоянная жажда поклонения "цивилизованному белому господину"!
07:51:30 19-06-2024
Гость (15:45:57 18-06-2024) Тебя и загонять не надо! Ты ментальный раб, рабство у тебя в...
А ты поклоняешься черному господину из Зимбабве? Я даже знаю, почему.
09:12:16 19-06-2024
Гость (14:43:44 18-06-2024) С большим интересом смотрела интервью Ланькова о своеобразии... а вы мир по телевизору познаете? Сочувствую...