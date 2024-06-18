Статья приурочена к визиту Владимира Путина в КНДР

18 июня 2024, 13:45, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин накануне визита в КНДР написал статью в северокорейскую газету "Нодон синмун" о перспективах партнерских связей между Россией и КНДР и их значении в современном мире. Ее текст опубликован на сайте Кремля. Amic.ru собрал главное, что сказал Путин об отношениях России и КНДР.

Об истории отношений России и КНДР

– Отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициями.

– Советский Союз первым в мире признал молодую Корейскую Народно-Демократическую Республику, установив с ней дипломатические отношения.

– В трудное время Отечественной освободительной войны 1950-1953 годов Советский Союз также протянул руку помощи народу КНДР, поддержал его в борьбе за независимость.

О текущем партнерстве

– Нынешний руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ын уверенно следует курсом, заложенным его предшественниками – выдающимися государственными деятелями и друзьями российского народа товарищами Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром.

– Сегодня, как и прежде, Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика активно развивают многоплановое партнерство. Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций.

– Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учете интересов друг друга.

О противостоянии КНДР и США

– Наши корейские друзья – несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США – столь же эффективно отстаивают свои интересы.

– Мы видим, с какой силой, достоинством, мужеством народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции. Добивается колоссальных результатов, настоящих прорывов в укреплении обороны и технологической, научной, промышленной мощи страны.

– Руководство страны во главе с товарищем Ким Чен Ыном неоднократно изъявляло желание решать миром все имеющиеся разногласия. Однако Вашингтон, отказываясь от выполнения ранее достигнутых договоренностей, непрерывно выдвигает новые, все более жесткие и заведомо неприемлемые требования.

– Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному, опасному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития.

О будущем сотрудничества России и КНДР

– Будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов, совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям. И одновременно – выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии.

– В планах – активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами. Еще больше нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены.

– Общими усилиями нам удастся вывести двустороннее взаимодействие на еще более высокий уровень, что будет способствовать развитию взаимовыгодного и равноправного сотрудничества между Россией и КНДР, укреплению нашего суверенитета, углублению торгово-экономических связей, развитию контактов в гуманитарной сфере и в конечном итоге повышению благосостояния граждан двух государств.