НОВОСТИПолитика

Путин приедет в Бурятию 14 марта

Среди запланированных мероприятий – посещение авиазавода в Улан-Удэ

14 марта 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во вторник, 14 марта, совершит рабочую поездку в Бурятию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства посетит авиазавод в Улан-Удэ, проведёт совещание по вопросам развития городов Дальнего Востока и отдельную встречу с главой региона Алексеем Цыденовым.

В прошлый раз Путин посещал Бурятию в августе 2017 года.

Комментарии 6

  • У бурятов авиазавод ?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Вот если бы ты не торопился, а сначала погуглил, то никто бы не узнал о твоей глупости.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Ботик, скажи когда назначена встреча с цыганскими учёными? Чё то не гуглица...
    14 марта, Гость   Ответить
  • Чё то не гуглица **** У тебя же с ними встреча, тебе и знать когда.
    14 марта, Гость   Ответить
  • скажи когда назначена встреча с цыганскими учёными? -------Они ожидают тебя в рыгаловке заправочной. В твоей любимой.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ага, ныне вертолёты клепают. Сам завод аж с 1939 года существует
    14 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров