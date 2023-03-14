Путин приедет в Бурятию 14 марта

Среди запланированных мероприятий – посещение авиазавода в Улан-Удэ

14 марта 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во вторник, 14 марта, совершит рабочую поездку в Бурятию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства посетит авиазавод в Улан-Удэ, проведёт совещание по вопросам развития городов Дальнего Востока и отдельную встречу с главой региона Алексеем Цыденовым.

В прошлый раз Путин посещал Бурятию в августе 2017 года.