Путин приедет в Турцию, заявил Эрдоган

Дата визита пока не определена

17 апреля 2024, 08:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами подтвердил договоренность о визите Владимира Путина в Турцию, пишет РИА Новости.

По его словам, дата визита российского лидера пока еще не определена, но этот вопрос "будет прояснен как можно скорее".

Также Эрдоган добавил, что он часто общается с российским коллегой.

В феврале пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказывал, что дату поездки президента в Турцию объявят своевременно, визит готовится.