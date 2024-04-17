Путин приедет в Турцию, заявил Эрдоган
Дата визита пока не определена
17 апреля 2024, 08:30, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами подтвердил договоренность о визите Владимира Путина в Турцию, пишет РИА Новости.
По его словам, дата визита российского лидера пока еще не определена, но этот вопрос "будет прояснен как можно скорее".
Также Эрдоган добавил, что он часто общается с российским коллегой.
В феврале пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказывал, что дату поездки президента в Турцию объявят своевременно, визит готовится.
"И Путин, и Эрдоган давно договаривались о нем. Они регулярно общаются, чаще по телефону. Ну и обязательно несколько раз в год проводят очную встречу", – рассказывал тогда Песков.
08:47:59 17-04-2024
Там то его и повяжут, по решению междунарожного суда. Туркам верить нельзя.
09:52:26 17-04-2024
Гость (08:47:59 17-04-2024) Там то его и повяжут, по решению междунарожного суда. Туркам... Не повяжут. У него неприкосновенность. Тогда надо будет перешагнуть через трупы федеральной службы охраны.
11:28:32 17-04-2024
Гость (08:47:59 17-04-2024) Там то его и повяжут, по решению междунарожного суда. Туркам... Турция не член МУС
09:32:55 17-04-2024
Как же мне нравится наш президент))) ЛУЧШИЙ!!!
10:05:39 17-04-2024
Дата визита пока не определена --- может лет через 10?