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Путин приедет в Турцию, заявил Эрдоган

Дата визита пока не определена

17 апреля 2024, 08:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами подтвердил договоренность о визите Владимира Путина в Турцию, пишет РИА Новости.

По его словам, дата визита российского лидера пока еще не определена, но этот вопрос "будет прояснен как можно скорее".

Также Эрдоган добавил, что он часто общается с российским коллегой.

В феврале пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказывал, что дату поездки президента в Турцию объявят своевременно, визит готовится.

"И Путин, и Эрдоган давно договаривались о нем. Они регулярно общаются, чаще по телефону. Ну и обязательно несколько раз в год проводят очную встречу", – рассказывал тогда Песков.

Владимир Путин Турция

Комментарии 5

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Гость

08:47:59 17-04-2024

Там то его и повяжут, по решению междунарожного суда. Туркам верить нельзя.

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Гость

09:52:26 17-04-2024

Гость (08:47:59 17-04-2024) Там то его и повяжут, по решению междунарожного суда. Туркам... Не повяжут. У него неприкосновенность. Тогда надо будет перешагнуть через трупы федеральной службы охраны.

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Гость

11:28:32 17-04-2024

Гость (08:47:59 17-04-2024) Там то его и повяжут, по решению междунарожного суда. Туркам... Турция не член МУС

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горожанка

09:32:55 17-04-2024

Как же мне нравится наш президент))) ЛУЧШИЙ!!!

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Гость

10:05:39 17-04-2024

Дата визита пока не определена --- может лет через 10?

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