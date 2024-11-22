Путин пригласил президента Сенегала в Россию

Приглашение принято с благодарностью

22 ноября 2024, 17:28, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Сенегала Бассиру Диомаем Фаем и пригласил его посетить Россию, сообщает пресс-служба Кремля.

Бассиру Диомай Фай с благодарностью принял приглашение. Лидеры стран высказались в пользу укрепления дружественных отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Помимо этого, они затронули напряженную ситуацию в некоторых регионах Африки.

"Обсуждена также ситуация в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки в связи с сохраняющейся там нестабильностью, вызванной действиями террористических группировок", – указывает пресс-служба.

Президенты обсудили совместные проекты в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве.