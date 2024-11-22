Путин пригласил президента Сенегала в Россию
Приглашение принято с благодарностью
22 ноября 2024, 17:28, ИА Амител
Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Сенегала Бассиру Диомаем Фаем и пригласил его посетить Россию, сообщает пресс-служба Кремля.
Бассиру Диомай Фай с благодарностью принял приглашение. Лидеры стран высказались в пользу укрепления дружественных отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Помимо этого, они затронули напряженную ситуацию в некоторых регионах Африки.
"Обсуждена также ситуация в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки в связи с сохраняющейся там нестабильностью, вызванной действиями террористических группировок", – указывает пресс-служба.
Президенты обсудили совместные проекты в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве.
17:46:36 22-11-2024
Денег хочет
19:26:20 22-11-2024
Костя (17:46:36 22-11-2024) Денег хочет... Который из двёх?
19:25:25 22-11-2024
Теперь заживём...
02:21:54 23-11-2024
Дожились
21:46:19 22-11-2024
Нестабильность в Сахаро-Сахеля сейчас волнует меня как ни когда! Путин будет там наводить порядок?