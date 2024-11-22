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Путин пригласил президента Сенегала в Россию

Приглашение принято с благодарностью

22 ноября 2024, 17:28, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Сенегала Бассиру Диомаем Фаем и пригласил его посетить Россию, сообщает пресс-служба Кремля.

Бассиру Диомай Фай с благодарностью принял приглашение. Лидеры стран высказались в пользу укрепления дружественных отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Помимо этого, они затронули напряженную ситуацию в некоторых регионах Африки.

"Обсуждена также ситуация в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки в связи с сохраняющейся там нестабильностью, вызванной действиями террористических группировок", – указывает пресс-служба.

Президенты обсудили совместные проекты в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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Владимир Путин Политика международные отношения

Комментарии 5

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Костя

17:46:36 22-11-2024

Денег хочет

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Кхм...

19:26:20 22-11-2024

Костя (17:46:36 22-11-2024) Денег хочет... Который из двёх?

  3 Нравится
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Кхм...

19:25:25 22-11-2024

Теперь заживём...

  7 Нравится
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Гость

02:21:54 23-11-2024

Дожились

  1 Нравится
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Гость

21:46:19 22-11-2024

Нестабильность в Сахаро-Сахеля сейчас волнует меня как ни когда! Путин будет там наводить порядок?

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