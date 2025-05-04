Путин: примирение РФ и Украины неизбежно

Российский лидер назвал это "вопросом времени"

04 мая 2025, 16:45, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что примирение с Украиной неизбежно и назвал это "вопросом времени", сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на интервью российского лидера Павлу Зарубину.

"Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", – подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил, что у России, несмотря на сложный период, достаточно сил и средств, чтобы довести начатую в 2022 году операцию до нужного результата. Также он отметил: ситуаций, когда возникала бы необходимость применения ядерного оружия, не было и не должно быть.