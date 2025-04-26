Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий

По словам Дмитрия Пескова, Путин и ранее говорил об этом неоднократно

26 апреля 2025, 20:55, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", – сказал он и напомнил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".

25 апреля президент России Владимир Путин и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф провели очередные переговоры. Участвующий во встрече помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины, беседа носила "конструктивный и весьма полезный характер".