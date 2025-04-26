Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий
По словам Дмитрия Пескова, Путин и ранее говорил об этом неоднократно
26 апреля 2025, 20:55, ИА Амител
Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", – сказал он и напомнил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".
25 апреля президент России Владимир Путин и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф провели очередные переговоры. Участвующий во встрече помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины, беседа носила "конструктивный и весьма полезный характер".
22:24:43 26-04-2025
Полная капитуляция Украины и только
06:54:00 27-04-2025
Гость (22:24:43 26-04-2025) Полная капитуляция Украины и только ... договаривайся, чё
11:14:18 27-04-2025
А чего с полной победой ???