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Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий

По словам Дмитрия Пескова, Путин и ранее говорил об этом неоднократно

26 апреля 2025, 20:55, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", – сказал он и напомнил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".

25 апреля президент России Владимир Путин и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф провели очередные переговоры. Участвующий во встрече помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины, беседа носила "конструктивный и весьма полезный характер".

Владимир Путин

Комментарии 3

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Гость

22:24:43 26-04-2025

Полная капитуляция Украины и только

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Гость

06:54:00 27-04-2025

Гость (22:24:43 26-04-2025) Полная капитуляция Украины и только ... договаривайся, чё

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Гость

11:14:18 27-04-2025

А чего с полной победой ???

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