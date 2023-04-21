Врио главы региона назначен замминистра финансов Михаил Котюков

21 апреля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: krskstate.ru

Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса по собственному желанию, сообщила пресс-служба Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил замминистра финансов Михаила Котюкова.

Накануне Усс заявил, что на днях встретился с Путиным, от которого получил предложение продолжить работу на федеральном уровне.

После этого Путин встретился с Котюковым в видеорежиме. Президент отметил, что Котюков родом из Красноярского края, где дослужился до замглавы губернатора.

Глава государства предложил ему возглавить родной регион. Тот сказал, что будет применять для края весь свой потенциал.