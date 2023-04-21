Путин принял отставку губернатора Красноярского края
Врио главы региона назначен замминистра финансов Михаил Котюков
21 апреля 2023, 07:30, ИА Амител
Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса по собственному желанию, сообщила пресс-служба Кремля.
Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил замминистра финансов Михаила Котюкова.
Накануне Усс заявил, что на днях встретился с Путиным, от которого получил предложение продолжить работу на федеральном уровне.
После этого Путин встретился с Котюковым в видеорежиме. Президент отметил, что Котюков родом из Красноярского края, где дослужился до замглавы губернатора.
Глава государства предложил ему возглавить родной регион. Тот сказал, что будет применять для края весь свой потенциал.
07:32:16 21-04-2023
Усс устал
07:49:44 21-04-2023
Гость (07:32:16 21-04-2023) Усс устал... Когда наш уссстанет?
07:35:11 21-04-2023
Из за сына-жулика ?
07:54:05 21-04-2023
Запахло жареным?
08:09:58 21-04-2023
Гость (07:35:11 21-04-2023) Из за сына-жулика ?... На повышение отправили, читайте внимательно
08:20:37 21-04-2023
Расхотелось уссу быть дальше губернатором.
09:10:27 21-04-2023
Так каждый красноярец плюёт в след этом уссу. Он сильно хуже бывшего губернатора.
10:28:11 21-04-2023
Сын-жулик как повод для повышения? Отрицательный отбор в действии...
11:10:14 21-04-2023
Те недалекие, что тут выплюнули про сына-жулика, являются идиотами, или еще хуже - врагами. Усса-младшего арестовали по ордеру американских спецслужб, так как он закупал на Западе и переправлял в Россию микроэлектронику, которая затем использовалась в военной технике. Про это есть масса материалов в серьезной прессе, но вам проще же пользоваться методичками навальнят….
13:20:42 21-04-2023
Гость (11:10:14 21-04-2023) Те недалекие, что тут выплюнули про сына-жулика, являются ид... Хочешь увидеть идиота- посмотри в зеркало. Только человек с полным отсутствием критического мышления способен поверить в байку про жулика-патриота. Если бы папаша усс действительно хотел помочь оборонке, то кто мешал построить завод по производству современной электроники. Хорошо, сейчас санкции. А 30 лет до этого момента кто мешал? Просто было выгодней уничтожать собственную промышленность в угоду дивелоперам. А теперь поздно пить кефир, когда уже почки отпали...
14:31:35 21-04-2023
Гость (13:20:42 21-04-2023) Хочешь увидеть идиота- посмотри в зеркало. Только человек с ... Вижу комментарий отрыжки времен Совка. 30 лет... кто мешал... 10 лет Алкаш усиленно продавал пиндосам остатки Союза, затем еще с 10 лет олигархов от кормушки отодвигали. Не нравится как сейчас? Вспомни тогда 80-е, если склероз еще позволяет. Я эти годы прекрасно помню. Мне есть что сравнивать. Лучше, чем в отрезок с 2010 по 2014 люди в нашей стране не жили никогда. Самые богатые годы были.
14:45:56 21-04-2023
Гость (14:31:35 21-04-2023) Вижу комментарий отрыжки времен Совка. 30 лет... кто мешал..... Ты когда комменты строчить пытаешься, надевай масочку, пожалуйста. Весь монитор слюнями забрызгал. Твоя мамка знает, чем ты вместо уроков занииаешься?
11:25:25 21-04-2023
Сын губернатора сделал каку пиндосам и от этого либерастам больно в разных местах.
13:12:10 21-04-2023
За этот подвиг надо отца и сына наградить золотыми звёздами героев и пожизненное сенаторство !!!
21:09:14 21-04-2023
Усс - хороший мужик. Много чего сделал для Красноярского края. Например, не дал закрыть и разграбить завод Красцветмет. Вполне закономерно что пойдет на повышение, на федеральный уровень.