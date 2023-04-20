Замминистра финансов Котюков сменит Усса на посту главы Красноярского края

Уже бывший глава региона заявил, что продолжит работу на федеральном уровне

20 апреля 2023, 21:55, ИА Амител

Фото: minfin.gov.ru

Замминистра финансов Михаил Котюков возглавит Красноярский край в должности временно исполняющего обязанности. Как сообщает "Коммерсантъ", глава региона Александр Усс уходит со своего поста и продолжит работу на федеральном уровне.

Президент Владимир Путин провёл встречу с Михаилом Котюковым в видеорежиме. Он отметил, что замминистра родом из Красноярского края и в родном крае дослужился до замглавы губернатора. Он предложил Котюкову возглавить родной субъект России, на что заместитель министра заявил, что будет применять для края весь свой потенциал.

Незадолго до этого Усс заявил, что на днях встретился с Владимиром Путиным, от которого получил предложение продолжить работу на федеральном уровне, при этом занимаясь и вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

"Хочу, прежде всего, поблагодарить за доверие и поддержку президента, а также всех, с кем мы были вместе в сложные моменты и шли к нашим общим достижениям и успехам", – заявил Усс в своём Telegram-канале.

Напомним, что Александр Усс занимал должность главы Красноярского края с 21 сентября 2018 года. Котюков до работы в Минфине занимал пост министра науки и высшего образования Российской федерации.