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Путин присвоил почетное звание трактористу из Алтайского края

По словам губернатора Виктора Томенко, Иван Хышов посвятил сельскому хозяйству более 40 лет

16 апреля 2024, 10:20, ИА Амител

Тракторист-машинист Иван Хышов / Фото: t.me/tomenko_22
Тракторист-машинист Иван Хышов / Фото: t.me/tomenko_22

Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации" трактористу-машинисту Ивану Хышову из Краснощековского района, сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, Хышов посвятил сельскому хозяйству больше 40 лет, работая все это время в Алтайском крае. Глава региона поздравил тракториста с этим "большим событием" и назвал его "результатом упорного труда".

"В том числе благодаря вкладу Ивана Хышова кооператив "Дальний", где он работает, добивается высоких производственных показателей. А еще важно, что тракторист передает свои знания, делится опытом с начинающими специалистами", – подчеркнул губернатор.

Владимир Путин Алтайский край сельское хозяйство

Комментарии 9

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Нн

11:20:20 16-04-2024

Почаще надо работников села награждать!

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Сергей

11:30:32 16-04-2024

Нн (11:20:20 16-04-2024) Почаще надо работников села награждать! ... Только вот большинство жителей сёл работают в городах, потому что редко в каких сёлах есть работа, так что особо и награждать то не кого.

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Гость

12:02:24 16-04-2024

Сергей (11:30:32 16-04-2024) Только вот большинство жителей сёл работают в городах, потом... Теперь из за них и в городе работы не стало.

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Сергей

14:54:19 16-04-2024

Гость (12:02:24 16-04-2024) Теперь из за них и в городе работы не стало.... Кому надо сказать спасибо за это?

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Сергей

11:37:33 16-04-2024

Интересно было бы узнать как живёт этот тракторист проработавший сорок лет в хозяйстве, наверное имеет домик в три этажа, ездит на работу на последней модели Тойоты , каждый год отдыхает в европах , или только в проклятых Америках такое возможно?

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Гость

13:45:39 16-04-2024

Сергей (11:37:33 16-04-2024) Интересно было бы узнать как живёт этот тракторист проработа... Так могут жить только на западе например В Германии.А как живут жители в наших сёлах сами знаете.

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Гость

16:14:49 16-04-2024

Гость (13:45:39 16-04-2024) Так могут жить только на западе например В Германии.А как жи... Забыли написать, что в Германии стоимость содержания даже одноэтажного частного жилья доступна не только лишь всем.

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Сергей

19:20:35 16-04-2024

Гость (16:14:49 16-04-2024) Забыли написать, что в Германии стоимость содержания даже од... Какие зарплаты в Германии тоже забыли написать

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Гость

15:19:13 16-04-2024

Сергей (11:37:33 16-04-2024) Интересно было бы узнать как живёт этот тракторист проработа... А теперь ещё и звание. А всем известно, что оно добавляет 20 лет жизни,

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