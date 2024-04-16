Путин присвоил почетное звание трактористу из Алтайского края
По словам губернатора Виктора Томенко, Иван Хышов посвятил сельскому хозяйству более 40 лет
16 апреля 2024, 10:20, ИА Амител
Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации" трактористу-машинисту Ивану Хышову из Краснощековского района, сообщил губернатор Виктор Томенко.
По его словам, Хышов посвятил сельскому хозяйству больше 40 лет, работая все это время в Алтайском крае. Глава региона поздравил тракториста с этим "большим событием" и назвал его "результатом упорного труда".
"В том числе благодаря вкладу Ивана Хышова кооператив "Дальний", где он работает, добивается высоких производственных показателей. А еще важно, что тракторист передает свои знания, делится опытом с начинающими специалистами", – подчеркнул губернатор.
11:20:20 16-04-2024
Почаще надо работников села награждать!
11:30:32 16-04-2024
Нн (11:20:20 16-04-2024) Почаще надо работников села награждать! ... Только вот большинство жителей сёл работают в городах, потому что редко в каких сёлах есть работа, так что особо и награждать то не кого.
12:02:24 16-04-2024
Сергей (11:30:32 16-04-2024) Только вот большинство жителей сёл работают в городах, потом... Теперь из за них и в городе работы не стало.
14:54:19 16-04-2024
Гость (12:02:24 16-04-2024) Теперь из за них и в городе работы не стало.... Кому надо сказать спасибо за это?
11:37:33 16-04-2024
Интересно было бы узнать как живёт этот тракторист проработавший сорок лет в хозяйстве, наверное имеет домик в три этажа, ездит на работу на последней модели Тойоты , каждый год отдыхает в европах , или только в проклятых Америках такое возможно?
13:45:39 16-04-2024
Сергей (11:37:33 16-04-2024) Интересно было бы узнать как живёт этот тракторист проработа... Так могут жить только на западе например В Германии.А как живут жители в наших сёлах сами знаете.
16:14:49 16-04-2024
Гость (13:45:39 16-04-2024) Так могут жить только на западе например В Германии.А как жи... Забыли написать, что в Германии стоимость содержания даже одноэтажного частного жилья доступна не только лишь всем.
19:20:35 16-04-2024
Гость (16:14:49 16-04-2024) Забыли написать, что в Германии стоимость содержания даже од... Какие зарплаты в Германии тоже забыли написать
15:19:13 16-04-2024
Сергей (11:37:33 16-04-2024) Интересно было бы узнать как живёт этот тракторист проработа... А теперь ещё и звание. А всем известно, что оно добавляет 20 лет жизни,