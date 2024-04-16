Путин присвоил почетное звание трактористу из Алтайского края

По словам губернатора Виктора Томенко, Иван Хышов посвятил сельскому хозяйству более 40 лет

16 апреля 2024, 10:20, ИА Амител

Тракторист-машинист Иван Хышов / Фото: t.me/tomenko_22

Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации" трактористу-машинисту Ивану Хышову из Краснощековского района, сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, Хышов посвятил сельскому хозяйству больше 40 лет, работая все это время в Алтайском крае. Глава региона поздравил тракториста с этим "большим событием" и назвал его "результатом упорного труда".