Путин присвоил почётное звание врачу из Барнаула

Президент России Владимир Путин присвоил почётное звание "Заслуженный врач РФ" заместителю главврача по медицинской части краевой городской больницы № 8 Барнаула Екатерине Арехиной, сообщили в Кремле.

Церемония состоялась 8 марта в Екатерининском зале Кремля, где глава государства вручил госнаграды выдающимся представительницам разных профессий.

В ответном слове Екатерина Арехина поблагодарила президента:

"Спасибо большое за тёплые слова, за поздравления с женским днём. Я очень рада, что мне сегодня выпала честь лично присутствовать на награждении и есть возможность передать слова благодарности от всех медиков России за вашу поддержку, за те позитивные изменения, которые происходят в здравоохранении. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович, за поддержку", – сказала она.