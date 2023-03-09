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Путин присвоил почётное звание врачу из Барнаула

Церемония состоялась 8 марта в Екатерининском зале Кремля

09 марта 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: Михаил Терещенко, ТАСС / kremlin.ru
Фото: Михаил Терещенко, ТАСС / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин присвоил почётное звание "Заслуженный врач РФ" заместителю главврача по медицинской части краевой городской больницы № 8 Барнаула Екатерине Арехиной, сообщили в Кремле.

Церемония состоялась 8 марта в Екатерининском зале Кремля, где глава государства вручил госнаграды выдающимся представительницам разных профессий. 

В ответном слове Екатерина Арехина поблагодарила президента:

"Спасибо большое за тёплые слова, за поздравления с женским днём. Я очень рада, что мне сегодня выпала честь лично присутствовать на награждении и есть возможность передать слова благодарности от всех медиков России за вашу поддержку, за те позитивные изменения, которые происходят в здравоохранении. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович, за поддержку", – сказала она.

8 марта Владимир Путин поздравил жительниц страны с Международным женским днём, подчеркнув, что очень многое в жизни держится именно на женщинах.

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Комментарии 10

  • За какие выдающиеся заслуги??? Знаю более заслуженных........спасших множество жизней!!!!!!!!!!!!! А здесь что????
    09 марта, Гость   Ответить
  • Чем знаменита ? Расскажите кто знает.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Если есть связи и знать кому подмазать.
    09 марта, Гость   Ответить
  • За всех медиков говорить не нужно.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Попала в прошлом году по "скорой" во 2-ю терапию с отеком Квинке, через трое бессонных суток , вынуждена была уйти. Создалось впечатление, что там нет ни зав. отделением, ни начмеда.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Врачам и учителям должна выдаваться достойная зарплата.Про учителей не знаю,но когда врачам сыпят сверху из государственного бюджета многое "застревает" наверху,а внизу медсёстрам и санитарам достаются малые толики.И никакого контроля...
    09 марта, Гость   Ответить
  • Врачам и учителям должна выдаваться достойная зарплата. Я даже лучше скажу: у всех работников, независимо от профессии, должна быть достойная зарплата!
    09 марта, Гость   Ответить
  • За всех не надо говорить. Особенно за позитивные изменения.
    09 марта, Гость   Ответить
  • как попадают на награждение? была удивлена, в горбольнице в кардиологии надо каждому врачу медаль дать, да и сколько заслуженных практикующих врачей, а данная врач почти теоретик
    09 марта, Гость   Ответить
  • Начмед-по большей части управленец! А как врачей, по справедливости, нужно было всех награждать !
    10 марта, Гость   Ответить
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