Путин присвоил Рубцовску звание "Город трудовой доблести"
Президент подписал указ, присваивающий это звание ряду российских городов
11 сентября 2023, 20:10, ИА Амител
Фото: amic.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ряду российских городов звания "Город трудовой доблести". Соответствующий документ официально опубликован на портале правовой информации.
Помимо Рубцовска, звание получили также Рязань, Владимир, Подольск, Воткинск, Находка, Новомосковск, Прокопьевск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск.
Отметим, что Рубцовск стал вторым городом в Алтайском крае, получившим статус "Город трудовой доблести". В 2021 году его присвоили Барнаулу.
20:39:49 11-09-2023
заживут теперь
11:02:35 12-09-2023
НУ и зачем Рубцовску оно надо? Это ж просто звание! Но оно обязывает поставить стелу за 89 млн (цена на 2020г.) Два раза в год фейерверки пулять!? Деньги не куда потратить?
15:36:25 12-09-2023
почему другим городам то не дают такую честь? Рубцовску повезло,а нам нет, у них жизнь теперь станет счастливей и веселей, обидно, ну нам остается ждать новых судьбоносных решений президента, будем пока довольствоваться салютами