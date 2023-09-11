Путин присвоил Рубцовску звание "Город трудовой доблести"

Президент подписал указ, присваивающий это звание ряду российских городов

11 сентября 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ряду российских городов звания "Город трудовой доблести". Соответствующий документ официально опубликован на портале правовой информации.

Помимо Рубцовска, звание получили также Рязань, Владимир, Подольск, Воткинск, Находка, Новомосковск, Прокопьевск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск.

Отметим, что Рубцовск стал вторым городом в Алтайском крае, получившим статус "Город трудовой доблести". В 2021 году его присвоили Барнаулу.