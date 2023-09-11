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Путин присвоил Рубцовску звание "Город трудовой доблести"

Президент подписал указ, присваивающий это звание ряду российских городов

11 сентября 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ряду российских городов звания "Город трудовой доблести". Соответствующий документ официально опубликован на портале правовой информации.

Помимо Рубцовска, звание получили также Рязань, Владимир, Подольск, Воткинск, Находка, Новомосковск, Прокопьевск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск.

Отметим, что Рубцовск стал вторым городом в Алтайском крае, получившим статус "Город трудовой доблести". В 2021 году его присвоили Барнаулу.

Владимир Путин Рубцовск

Комментарии 3

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Гость

20:39:49 11-09-2023

заживут теперь

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Гость

11:02:35 12-09-2023

НУ и зачем Рубцовску оно надо? Это ж просто звание! Но оно обязывает поставить стелу за 89 млн (цена на 2020г.) Два раза в год фейерверки пулять!? Деньги не куда потратить?

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Гость

15:36:25 12-09-2023

почему другим городам то не дают такую честь? Рубцовску повезло,а нам нет, у них жизнь теперь станет счастливей и веселей, обидно, ну нам остается ждать новых судьбоносных решений президента, будем пока довольствоваться салютами

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