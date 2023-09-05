Путин поддержал присвоение Рубцовску звания "Город трудовой доблести"

Статус получат еще девять городов

05 сентября 2023, 20:24, ИА Амител

Стела "Город трудовой доблести" в Барнауле / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин поддержал предложение присвоить звание "Город трудовой доблести" Рубцовску. Об этом он заявил по итогу заседания оргкомитета "Победа", сообщает РИА Новости.

Также звание присвоят Владимиру, Воткинску в Удмуртии, Находке в Приморском крае, Новомосковску Тульской области, подмосковному Подольску, кузбасскому Прокопьевску, Рязани, Улан-Удэ и Ханты-Мансийску.

Напомним, что это уже второй город Алтайского края, который получил звание. Столица региона, Барнаул, удостоилась его еще в 2021 году.

Cтатус получают населенные пункты, которые внесли ощутимый вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне. В них устанавливают стелу, символизирующую трудовые подвиги советского народа.