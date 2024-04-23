Путин признался, что очень хотел бы быть студентом

По словам президента, он с удовольствием бы отправился на БАМ

23 апреля 2024, 08:46, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин очень хотел бы быть студентом и с удовольствием бы поехал на Байкало-Амурскую магистраль в составе студотряда.

"Мне бы очень хотелось быть студентом и, если бы я был студентом, после того, что я узнал о БАМе, с удовольствием бы туда поехал", – ответил он на соответствующий вопрос студентки во время встречи с ветеранами-строителями и работниками БАМа.

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – это железнодорожная ветка, проходящая через Сибирь и Дальний Восток России. Ее строительство началось в 1930-е, но основные работы пришлись на 1974-1984-е годы. БАМ пересекает 11 полноводных рек и 7 горных хребтов, большая часть магистрали проложена в зоне вечной мерзлоты.

Строительство БАМа было важным проектом для освоения природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. Магистраль сократила путь к Тихому океану и позволила развивать инфраструктуру в отдаленных регионах.

В настоящее время БАМ продолжает играть важную роль в экономике России, обеспечивая перевозку грузов и пассажиров.