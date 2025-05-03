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Путин признался, что всегда хочет кому-то врезать

Но президент борется с этим желанием

03 мая 2025, 17:28, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал в фильме, приуроченном к 25-летию его пребывания на посту главы государства, что постоянно борется с желанием кому-то врезать.

Такой фрагмент опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Во время беседы интервьюер отметил, что президент всегда выглядит хладнокровным и сдержанным. Он задался вопросом, неужели у лидера страны никогда не возникает желания "кому-то врезать".

"Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь", – ответил Путин.

Новый документальный фильм о президенте РФ Владимире Путине покажут на телеканале "Россия 1" 4 мая в 21:00.

Владимир Путин

Комментарии 13

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Есть желание

17:47:15 03-05-2025

Владимир Владимирович значит нужно врезать. Чтобы быстрее до некоторых доходило.

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Гость

19:22:44 03-05-2025

Это он шутит.

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Гость

20:09:25 03-05-2025

тоже есть такое желание часто, но не признаюсь и ему не советую

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Гость

20:13:49 03-05-2025

Взаимно 😊.

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Элен без ребят

20:23:05 03-05-2025

#какпутин тоже борюсь с этим желанием, особенно в самокатный сезон.

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Гость

08:00:09 04-05-2025

Элен без ребят (20:23:05 03-05-2025) #какпутин тоже борюсь с этим желанием, особенно в самокатный...
Сиотри, а то ответочка прилетит. И не посмотрят, что ты мадама в возрасте.

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Гость

07:46:39 04-05-2025

Врежте Владимир Владимирович!!! Мы Вас поддержим!!! Уважаю такой подход!
Россия вперёд!!!!

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Гость

09:11:38 04-05-2025

как ни странно я то же

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Гость

09:19:53 04-05-2025

25, а медведев был формально - СМИ официально объявили, в том числе первый канал! Ужас, целое поколение, которое отправили.....

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Гость

09:35:37 04-05-2025

Правильно! Ещё в 1985 надо было всем врезать! Теперь бы уже заново отстроили новый, справедливый мир без бандеровцев и капиталистов.

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Гость

12:57:22 04-05-2025

Гость (09:35:37 04-05-2025) Правильно! Ещё в 1985 надо было всем врезать! Теперь бы уже ... Вы что-то хорошее для людей строили ранее?

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гость

10:10:04 04-05-2025

вот так искажается информация. Нет там слова "всегда", это журналисты придумали. А желание иногда врезать - естественно и здорОво.

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Sic semper tyrannis

20:42:47 04-05-2025

Сколько "врезальщиков" собралось в комментариях. Весна что ли на них так действует?

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