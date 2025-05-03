Путин признался, что всегда хочет кому-то врезать

Но президент борется с этим желанием

03 мая 2025, 17:28, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал в фильме, приуроченном к 25-летию его пребывания на посту главы государства, что постоянно борется с желанием кому-то врезать.

Такой фрагмент опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Во время беседы интервьюер отметил, что президент всегда выглядит хладнокровным и сдержанным. Он задался вопросом, неужели у лидера страны никогда не возникает желания "кому-то врезать".

"Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь", – ответил Путин.

Новый документальный фильм о президенте РФ Владимире Путине покажут на телеканале "Россия 1" 4 мая в 21:00.