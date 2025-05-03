Путин признался, что всегда хочет кому-то врезать
Но президент борется с этим желанием
03 мая 2025, 17:28, ИА Амител
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин рассказал в фильме, приуроченном к 25-летию его пребывания на посту главы государства, что постоянно борется с желанием кому-то врезать.
Такой фрагмент опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Во время беседы интервьюер отметил, что президент всегда выглядит хладнокровным и сдержанным. Он задался вопросом, неужели у лидера страны никогда не возникает желания "кому-то врезать".
"Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь", – ответил Путин.
Новый документальный фильм о президенте РФ Владимире Путине покажут на телеканале "Россия 1" 4 мая в 21:00.
17:47:15 03-05-2025
Владимир Владимирович значит нужно врезать. Чтобы быстрее до некоторых доходило.
19:22:44 03-05-2025
Это он шутит.
20:09:25 03-05-2025
тоже есть такое желание часто, но не признаюсь и ему не советую
20:13:49 03-05-2025
Взаимно 😊.
20:23:05 03-05-2025
#какпутин тоже борюсь с этим желанием, особенно в самокатный сезон.
08:00:09 04-05-2025
Элен без ребят (20:23:05 03-05-2025) #какпутин тоже борюсь с этим желанием, особенно в самокатный...
Сиотри, а то ответочка прилетит. И не посмотрят, что ты мадама в возрасте.
07:46:39 04-05-2025
Врежте Владимир Владимирович!!! Мы Вас поддержим!!! Уважаю такой подход!
Россия вперёд!!!!
09:11:38 04-05-2025
как ни странно я то же
09:19:53 04-05-2025
25, а медведев был формально - СМИ официально объявили, в том числе первый канал! Ужас, целое поколение, которое отправили.....
09:35:37 04-05-2025
Правильно! Ещё в 1985 надо было всем врезать! Теперь бы уже заново отстроили новый, справедливый мир без бандеровцев и капиталистов.
12:57:22 04-05-2025
Гость (09:35:37 04-05-2025) Правильно! Ещё в 1985 надо было всем врезать! Теперь бы уже ... Вы что-то хорошее для людей строили ранее?
10:10:04 04-05-2025
вот так искажается информация. Нет там слова "всегда", это журналисты придумали. А желание иногда врезать - естественно и здорОво.
20:42:47 04-05-2025
Сколько "врезальщиков" собралось в комментариях. Весна что ли на них так действует?